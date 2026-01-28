SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA SET PRAVOSUDNIH ZAKONA: Predloženi na zahtev poslanika Uglješe Mrdića
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.
Usvojeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama.
Mrdić je ranije istakao da će usvojenim izmenama zakona pravosuđe biti efikasnije, kao i da je ovo prvi korak ka, kako je rekao, vraćanju otetog pravosuđa državi i narodu.
Usvojenim izmenama Vrhovnom javnom tužiocu se oduzima disckreciono pravo odlučivanja o upućivanju, tako što će odluku o tome ubuduće donositi Visoki savet tužilaštva.
Odredbe o upućivanju javnih tužilaca iz osnovnih u viša javna tužilaštva na period od tri godine ukinute su zakonskim izmenama iz 2023. godine, što je izazvalo dosta problema u radu i funkcionisanju javnotužilačke organizacije, usled nekontinuiranog izbora javnih tužilaca od strane Visokog saveta tužilaštva u protekle dve godine.
U tom smislu zakon propisuje da javni tužilac može iz opravdanih razloga i uz svoju pisanu saglasnost biti privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo istog, neposredno višeg ili neposredno nižeg stepena najduže na tri godine, kao i da može biti ponovo upućen u isto javno tužilaštvo.
Takođe, javni tužilac višeg ili apelacionog javnog tužilaštva može, uz svoju pisanu saglasnost, biti privremeno upućen u javno tužilaštvo posebne nadležnosti na tri godine i može biti ponovo upućen u isto javno tužilaštvo.
Javni tužilac koji se upućuje u neposredno više javno tužilaštvo ili u tužilaštvo posebne nadležnosti mora ispunjavati zakonom predviđene uslove za izbor u javno tužilaštvo u koje se upućuje.
Odluku o upućivanju Savet će donositi uz prethodno pribavljeno mišljenje glavnog javnog tužioca javnog tužilaštva u koje se upućivanje vrši, a rešenje Saveta mora da bude obrazloženo.
Izmenama se daje mogućnost da glavni javni tužilac bude ponovo biran na mandat od šest godina.
Vrhovni javni tužilac ostaje i bez diskrecionog ovlašćenja prema kojem odlučuje ko će biti na čelu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK) predviđeno je da na čelu Posebnog odeljenja za VTK bude rukovodilac tog odeljenja, a ne, kako je to do sada bilo uređeno, Posebni tužilac, koga imenuje Vrhovni javni tužilac.
Na taj način ukida se odredba koja je davala velika ovlašćenja Vrhovnom javnom tužiocu i upodobiće se rad svih posebnih odeljenja pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Predviđeno je da rukovodioca posebnog odeljenja postavlja glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) i to iz reda javnih tužilaca viših ili apelacionih javnih tužilaštava.
Izmenama Zakona o sudijama predviđena je samo jedna promena i tiče se vraćanja mogućnosti da predsednik suda može da bude biran na još jedan mandat od pet godina.
Kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, on predviđa osnivanje Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, koji će praktično preuzeti deo nadležnosti sadašnjeg Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao i formiranje sudske jedinice u opštini Kosjerić.
Trećem osnovnom sudu u Beogradu ostaje nadležnost nad teritorijom gradskih opština Surčin i Zemun, dok će Četvrti osnovni sud u Beogradu biti nadležan za teritoriju gradske opštine Novi Beograd.
Ove izmene sudske mreže prati i formiranje Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Treći osnovni sud i Treće osnovno javno tužilaštvo treba da nastave sa radom do početka primene ovog zakona, a predmeti koji do tada ne budu okončani pred ovim sudom i tužilaštvom preuzeće, kako se navodi "mesno nadležni sud i javno tužilaštvo osnovani ovim zakonom", odnosno Četvrti osnovni sud i Četvrto osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Takođe, propisano je da će do početka primene ovog zakona Visoki savet sudstva, u skladu sa odredbama Zakona o sudijama, izvršiti trajni premeštaj sudija i sudija porotnika u sudove osnovane ovim zakonom.
Do početka primene ovog zakona biće postavljeni i vršioci funkcija glavnih javnih tužilaca u javnim tužilaštvima osnovanim ovim zakonom.
(Tanjug)
