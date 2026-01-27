KATASTROFA! Najnovije vesti sa Australijan opena su baš loše, a tiču se Novaka Đokovića

NOVAK Đoković će u četvrtfinalu Australijan opena igrati protiv Lorenca Musetija.

FOTO: Tanjug/AP

Sada je poznat i termin, koji se baš i neće svideti Srbinu. Naime organizator turnira u Melburnu je odlučio da Đoković i Museti izađu na Rod Lejver arenu u sredu ne pre 04:30 časova po srpskom vremenu, kada će da gori teren. Velike vrućine u Australiji bi u tom trenutku mogle da budu velika prednost za Musetija koji je mnogo mlađi od Đokovića.

Ali, vrlo moguće je da će doći i do dodatnog pomeranja, jer njih dvojica igraju treći meč na glavnom stadionu, što bi bar malo moglo da pomogne Srbinu.

Prvo će na teren Elena Ribakina i Iga Švjontek od 01.30 časova, zatim i Džesika i Pegula i Amanda Anisimova ne pre 03.00 časa, a onda nastupaju Đoković i Museti ne pre 04.30 časova, ali postoji realno stanje da će njih dvojica i nešto kasnije zavisno od prethodnih duela.

Ko bude bolji iz ovog sureta, igraće protiv Janika Sinera ili Bena Šeltona u polufinalu Australijan Opena.