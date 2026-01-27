"SAMO NEKO POPUT ZVERI MOŽE OVAKO SLADOSTRASNO DA PROGANJA I DECU POLITIČKIH PROTIVNIKA" Jovanov o skandaloznoj izjavi Dušana Teodorovića

ŠEF poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov komentarisao je izjavu Dušana Teodorovića, fana blokadera, koji je pozvao da EU uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Naš narod kaže: "Kad Bog hoće nekoga da kazni, prvo mu pamet uzme." i iz primera Dušana Teodorovića se vidi da je to zaista tako. On je poput zveri kojoj je mržnja oduzela razum i koja zato više nema granicu koju ne bi prešla. Samo neko poput zveri može ovako sladostrasno da proganja i decu političkih protivnika. Jadno i bedno, ali ništa me od njega ne iznenađuje. Naprotiv. Očekujem i gore stvari. Njemu pomoći nema - rekao je Jovanov.

Podsetimo, Dušan Teodorović, ideolog blokadera, pozvao je da EU uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.

- Besramno je da predsednik ove zemlje kaže "ja ne želim da primim delegaciju Evropskog parlamenta", a njegovo dete studira u EU u ovom trenutku! Pa onda mora EU da primeni personalne sankcije i da kaže "uskraćujemo joj vizu" - kazao je.

Pošto je tražio da se predsednikovoj ćerki uvedu sankcije, Teodorović je sramno izvređao srpske zlatne vaterpoliste, a Vučića nazvao psihopatom.

- Odlazak psihopati na noge i poklanjanje lopte su poništili zlatnu medalju - napisao je na mreži X.