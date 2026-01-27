"SAMO NEKO POPUT ZVERI MOŽE OVAKO SLADOSTRASNO DA PROGANJA I DECU POLITIČKIH PROTIVNIKA" Jovanov o skandaloznoj izjavi Dušana Teodorovića
ŠEF poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov komentarisao je izjavu Dušana Teodorovića, fana blokadera, koji je pozvao da EU uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.
- Naš narod kaže: "Kad Bog hoće nekoga da kazni, prvo mu pamet uzme." i iz primera Dušana Teodorovića se vidi da je to zaista tako. On je poput zveri kojoj je mržnja oduzela razum i koja zato više nema granicu koju ne bi prešla. Samo neko poput zveri može ovako sladostrasno da proganja i decu političkih protivnika. Jadno i bedno, ali ništa me od njega ne iznenađuje. Naprotiv. Očekujem i gore stvari. Njemu pomoći nema - rekao je Jovanov.
Podsetimo, Dušan Teodorović, ideolog blokadera, pozvao je da EU uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.
- Besramno je da predsednik ove zemlje kaže "ja ne želim da primim delegaciju Evropskog parlamenta", a njegovo dete studira u EU u ovom trenutku! Pa onda mora EU da primeni personalne sankcije i da kaže "uskraćujemo joj vizu" - kazao je.
Pošto je tražio da se predsednikovoj ćerki uvedu sankcije, Teodorović je sramno izvređao srpske zlatne vaterpoliste, a Vučića nazvao psihopatom.
- Odlazak psihopati na noge i poklanjanje lopte su poništili zlatnu medalju - napisao je na mreži X.
Preporučujemo
"UVEK UZ VUČIĆA": Građani i učenici čekaju predsednika u Velikoj Drenovi (FOTO)
27. 01. 2026. u 10:19 >> 10:42
VUČIĆ NA DAN SEĆANjA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA: Da se nikada ne ponovi (FOTO)
27. 01. 2026. u 09:43
"VREME DA SE RAZMIŠLjA O REKONSTRUKCIJI VLADE" Macut: Ministri da budu operativniji
27. 01. 2026. u 09:13
MONSTRUOZNO! Dušan Teodorović traži sankcije za Vučićevu ćerku (VIDEO)
27. 01. 2026. u 08:54
VUČIĆEVO UPOZORENjE UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Evropa mora da shvati, Amerika se nikad više neće vratiti
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj upozorava da Evropska unija mora da se suoči sa činjenicom da se Sjedinjene Američke Države nikada neće vratiti starom modelu odnosa sa Evropom, objavljena je kao udarna vest na naslovnoj strani svetskog izdanja ruskog portala Sputnjik, kao i na ruskoj agenciji RIA Novosti.
27. 01. 2026. u 07:44
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
DEVALVIRALA JE JUTARNjI Kolega oštro o Jovani: "Imam problem što radi na nacionalnoj televiziji"
VODITELj Ognjen Nestorović bez ulepšavanja i zadrške progovorio je o svom odnosu sa Jovanom Jeremić, koleginicom koja danas radi u medijskoj kući u kojoj je on nekada gradio svoju novinarsku i voditeljsku karijeru.
25. 01. 2026. u 20:42
Komentari (0)