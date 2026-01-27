ŠAMAR JANIKU SINERU! Arina Sabalenka nije mogla više da ćuti
JANIK Siner je preživeo, organizatori Australijan openu su spasili Italijana, ali...
Gorak ukus je ostao u ustima momka koji brani titulu u Melburnu! A Arina Sabalenka ga je žestoko potkačila nakon trijumfa nad Ivom Jović.
- Bilo je vruće napolju. Mislim da smo kao žene jače od momaka, pa su morali da zatvore krov da oni ne pate, znate? - rekla je Arina Sabalenka nakon pobede nad Ivom Jović i nasmejala se pred kamerama.
Mnogi su protumačili da je ovo prozivka za Janika Sinera, kojeg je upravo zatvaranje krova spasilo ispadanja na Australijan openu pre nekoliko dana.
Paklena vrućina na prvom grend slemu u sezoni zadavala je ozbiljne probleme Janiku Sineru tokom njegovog meča protiv Eliota Spicirija, kada je gotovo anonimni Amerikanac bio nadomak najveće pobede u karijeri. I pitanje je kako bi se meč završio da spas za Sinera nije stigao u ključnom trenutku meča.
Nakon što su obojica osvojili po jedan set, a Spiciri imao 3:1 u trećem delu meča, doneta je odluka o zatvaranju krova. Samim tim, promenili su se uslovi za igru - pa vrućina više nije mučila Janika Sinera koji je pred prekid delovao kao da više nema snage .
Arina nije pomenula ime, ali je njena poruka bila više nego jasna.
