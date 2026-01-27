SRAMNA IZJAVA DANICE VUČENIĆ - VODITELJKE N1: "Izložba o žrtvama Jasenovca je manipulacija!" (VIDEO)

STRAH od izbijanja Trećeg svetskog rata ponovo je u porastu nakon što je jedna evropska država započela masovnu distribuciju vodiča za preživljavanje građanima. Ova odluka dolazi u trenutku kada ruski zvaničnici upozoravaju da bi Evropa mogla da se suoči sa „katastrofalnim posledicama“ ukoliko Rusija doživi poraz u ratu u Ukrajini.