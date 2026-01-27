Politika

SRAMNA IZJAVA DANICE VUČENIĆ - VODITELJKE N1: "Izložba o žrtvama Jasenovca je manipulacija!" (VIDEO)

В.Н.

27. 01. 2026. u 07:13

VODITELjKA N1 Danica Vučenić sramno je izvređala žrtve Jasenovca.

СРАМНА ИЗЈАВА ДАНИЦЕ ВУЧЕНИЋ - ВОДИТЕЉКЕ Н1: Изложба о жртвама Јасеновца је манипулација! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Detektor laži

- Sve se dešava da kontekstualizujem to paralelno sa posetom misije EU i napadom na jednog od člana misije a to je pre svega Tonino Picula o manipulaciji onom izložbom žrtvama logora u Jasenovcu - sramno je izjavila Vučenićeva.

