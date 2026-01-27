SRAMNA IZJAVA DANICE VUČENIĆ - VODITELJKE N1: "Izložba o žrtvama Jasenovca je manipulacija!" (VIDEO)
VODITELjKA N1 Danica Vučenić sramno je izvređala žrtve Jasenovca.
- Sve se dešava da kontekstualizujem to paralelno sa posetom misije EU i napadom na jednog od člana misije a to je pre svega Tonino Picula o manipulaciji onom izložbom žrtvama logora u Jasenovcu - sramno je izjavila Vučenićeva.
