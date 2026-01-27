DRAMA U DENVERU! Stigle nove informacije o povredi Nikole Jokića

Denver Nagetsi objavili su nove loše vesti, a tiču se povrede Nikole Jokića.

Foto AP

Najbolji igrač NBA lige propustiće i meč Nagetsa protiv Detroit Pistonsa, te je jasno da će pauzirati nešto duže od onog što su se nadali svi u Koloradu.

Biće ovo 15. propuštena utakmica Jokića ove sezone, te su Nagetsi potvrdili ono što niko nije želeo da čuje - MVP trofej skoro sigurno beži iz Jokićevih ruku. Džoker može da propusti najviše 17 mečeva tokom sezone kako bi ušao u trku za MVP trofej, a posle susreta sa Detroitom imaće prostora da ne odigra još samo dve utakmice.

Injury Report ahead of tomorrow’s game against the Pistons:



PROBABLE:

Jonas Valančiūnas (Right Calf Strain)

Jamal Murray (Right Hamstring Inflammation, Left Hip Inflammation)

Peyton Watson (Right Ankle Strain, Left Ankle Sprain)



OUT:

Aaron Gordon (Right Hamstring Strain)… pic.twitter.com/u0YqCszaWN — Denver Nuggets (@nuggets) January 26, 2026

Velika je šteta što se ova povreda desila jer je Srbin bio jedan od glavnih favorita za prestižnu nagradu pre nego što mu je stradalo koleno. U 32 utakmice koje je odigrao pre povrede, Jokić je beležio impresivne brojke: 29,6 poena po meču, 12,2 skoka i 11,0 asistencija, uz šut iz igre od 60,5% i 43,5% za tri poena, ali to mu, bar na ličnom planu, neće doneti ništa.

Da li će Jokić uspeti da se vrati na teren do kraja januara i ipak ostane u MVP trci, videćemo. Tačne informacije o njegovom povratku i dalje nisu poznate.

Nagetsi će protiv prvoplasiranog tima Istoka, Detroita, ipak možda na raspolaganju imati Jonasa Valančijunasa, Džamala Mareja i Pejtona Votsona, te nije isključeno da naprave iznenađenje, ali Nikole Jokića sigurno neće biti u sastavu što je i tim iz Kolorada potvrdio.

