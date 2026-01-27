DRAMA U DENVERU! Stigle nove informacije o povredi Nikole Jokića
Denver Nagetsi objavili su nove loše vesti, a tiču se povrede Nikole Jokića.
Najbolji igrač NBA lige propustiće i meč Nagetsa protiv Detroit Pistonsa, te je jasno da će pauzirati nešto duže od onog što su se nadali svi u Koloradu.
Biće ovo 15. propuštena utakmica Jokića ove sezone, te su Nagetsi potvrdili ono što niko nije želeo da čuje - MVP trofej skoro sigurno beži iz Jokićevih ruku. Džoker može da propusti najviše 17 mečeva tokom sezone kako bi ušao u trku za MVP trofej, a posle susreta sa Detroitom imaće prostora da ne odigra još samo dve utakmice.
Velika je šteta što se ova povreda desila jer je Srbin bio jedan od glavnih favorita za prestižnu nagradu pre nego što mu je stradalo koleno. U 32 utakmice koje je odigrao pre povrede, Jokić je beležio impresivne brojke: 29,6 poena po meču, 12,2 skoka i 11,0 asistencija, uz šut iz igre od 60,5% i 43,5% za tri poena, ali to mu, bar na ličnom planu, neće doneti ništa.
Da li će Jokić uspeti da se vrati na teren do kraja januara i ipak ostane u MVP trci, videćemo. Tačne informacije o njegovom povratku i dalje nisu poznate.
Nagetsi će protiv prvoplasiranog tima Istoka, Detroita, ipak možda na raspolaganju imati Jonasa Valančijunasa, Džamala Mareja i Pejtona Votsona, te nije isključeno da naprave iznenađenje, ali Nikole Jokića sigurno neće biti u sastavu što je i tim iz Kolorada potvrdio.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
MUK U DENVERU! Nove informacije o povredi Nikole Jokića
21. 01. 2026. u 10:38
AKO TAKO KAŽE KRALj... "Nikola Jokić je jedan od najboljih igrača u istoriji košarke"
21. 01. 2026. u 10:28
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
26. 01. 2026. u 07:00
OTKRIVENO! Evo zašto Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića posle Evropskog prvenstva u vaterpolu!
Srbija i Mađarska odigrale su uzbudljivo finale Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026. u Beogradu, a po završetku te utakmice i titule koja je pripala "delfinima", za njih je priejm organizovao srpski predsednik, Aleksandar Vučić. Na tom prijemu nije bilo dvojice zlatnih vaterpolista.
26. 01. 2026. u 19:49
DEVALVIRALA JE JUTARNjI Kolega oštro o Jovani: "Imam problem što radi na nacionalnoj televiziji"
VODITELj Ognjen Nestorović bez ulepšavanja i zadrške progovorio je o svom odnosu sa Jovanom Jeremić, koleginicom koja danas radi u medijskoj kući u kojoj je on nekada gradio svoju novinarsku i voditeljsku karijeru.
25. 01. 2026. u 20:42
Komentari (0)