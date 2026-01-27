"OVO NISMO OČEKIVALI" Ukrajinci i Amerikanci začuđeni ponašanjem Rusa na pregovorima u Abu Dabiju

AMERIČKI zvaničnici koji vode pregovore uvereni su da ruski pregovarači iza zatvorenih vrata nastupaju pragmatičnije nego što to sugeriše tvrda javna retorika Moskve, prema dvama izvorima upoznatima sa razgovorima.

Kremlj uoči i nakon svake runde pregovora javno ponavlja, a ponekad i pojačava, maksimalističke zahteve prema Ukrajini, uključujući teritorijalne i političke ustupke.

- U javnosti iznose maksimalističke zahteve, a privatnim pregovaračkim timovima dopuštaju fleksibilnost - rekao je jedan američki zvaničnik, dodajući da se takva praksa sprovodi već dugo.

Ukrajinski zvaničnik upoznat sa pregovorima rekao je za Kyiv Independent da američka strana razgovore procenjuje „na veoma specifičan način“, pri čemu se čak i osnovna ljubaznost smatra značajnim pokazateljem.

- Ako su svi pristojni, to se vidi kao pozitivan znak - rekao je izvor.

Ruska strategija ponovo je bila vidljiva nakon posete američkih izaslanika Moskvi 22. januara. Nakon sastanaka, savetnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je da „nema smisla nadati se“ rešenju rata bez prihvatanja ruskih teritorijalnih zahteva.

Slične poruke u javnosti su iznosili i drugi ruski zvaničnici, često još tvrđim tonom. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je u poslednje vreme marginalizovan u pregovorima, više puta je pozivao na smenu Volodimira Zelenskog i obnovio zahteve za „denacifikaciju“ i „demilitarizaciju“ Ukrajine.

Američki zvaničnici takve izjave tumače kao deo strategije zauzimanja javnih pozicija, a ne kao stvarni odraz pregovora.

- Većinu javnih izjava lidera uglavnom ignorišem - rekao je jedan visoki američki zvaničnik.

Pozitivna atmosfera u Abu Dabiju, ali bez dogovora o teritoriji

Stručnjakinja za odnose SAD i Rusije Aleksandra Filipenko upozorila je da američka strana ima sklonost da pogrešno procenjuje Putina, podsećajući na samit iz 2001. godine, kada je Džordž V. Buš rekao da mu je Putin delovao iskreno — procena koja se kasnije pokazala pogrešnom.

Američki zvaničnici navode da je tokom dvodnevnih trilateralnih razgovora Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju 23. i 24. januara došlo do poboljšanja u komunikaciji i temama razgovora. Delegacije su drugog dana zajedno ručale i nastavile neformalne razgovore, a atmosfera je opisana kao „pozitivna i konstruktivna“.

Ukrajinu su predstavljali Rustem Umerov i Kirilo Budanov, Rusiju visoki zvaničnici Ministarstva odbrane predvođeni Igorom Kostjukovom, dok su SAD predstavljali Stiv Vitkof i Džared Kušner, za koga izvori tvrde da ima sve veći uticaj unutar delegacije.

Uprkos pozitivnoj atmosferi, pregovore je pratio masovni ruski raketni i dronski napad na ukrajinske civilne ciljeve, uključujući energetsku infrastrukturu. Američka strana to nije protumačila kao direktnu poruku protiv mirovnog procesa.

Centralna tema bila je deeskalacija i sprečavanje ponovnog izbijanja rata nakon njegovog mogućeg završetka. Razgovaralo se i o prekidu vatre kao koraku ka referendumu o teritorijalnim pitanjima, uz stav predsednika Zelenskog da takvu odluku mogu doneti isključivo građani Ukrajine.

Donbas i Zaporožje kao glavne prepreke dogovoru

Dogovor o teritoriji nije postignut. Rusija i dalje zahteva povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa, dok Kijev to odbija, iako se razmatraju ideje poput demilitarizovane ili slobodne ekonomske zone.

Veliko sporno pitanje ostaje i nuklearna elektrana Zaporožje. Prema američkom predlogu, elektrana bi bila pod zajedničkim upravljanjem Ukrajine, SAD i Rusije, uz ulogu Međunarodne agencije za atomsku energiju, dok Kijev strahuje da bi takav aranžman legitimisao rusku okupaciju.

Sledeća runda pregovora očekuje se 1. februara, a najteža pitanja — Donbas i Zaporožje — ponovo će biti u fokusu.

Vašington želi da pogura proces ka završnici, dok Zelenski poručuje da čeka da li će Rusija pokazati stvarnu spremnost za mir.