"OBIČNI PREVARANTI DA UZMU MALO KEŠA" Vučić raskrinkao laži o "Sarajevo safariju"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je u intervjuu za Federalnu televiziju (FTV) o odnosima Bošnjaka i Srba, kao i optužbama da je učestvovao u "Sarajevo snajper safariju", ali i drugim regionalnim temama.

Foto: Tanjug

Vučić je rekao da je tokom perioda rata u BiH bio na Palama gde je radio kao novinar a potom kao prevodilac.

- Ja sam tamo nešto malo radio kao novinar onda pošto sam znao engleski služio sam kao prevodilac. Traljavo je to izgledalo, ali trudio sam se koliko sam mogao.-

- Vi ste pravili cirkuse, predstave, jel' stativ, jel' kišobran, pa jeste negde je stativ, a negde kišobran, ali puške nema. Vi ste govorili da sam ja to radio. Reč je o notornoj laži. Nikada o tome nisam ni reči čuo ("Sarajevo Safari"). Ako su čuli da su neki stranci dolazili neka ih pitaju, ja nisam ni ubijao ni pucao. Nemojte više da lažete - rekao je Vučić.

Domagoja Margetića, koji je u proteklom periodu objavio brojne laži o navodnom Vučićevom učešću u tzv. "Sarajevo safariju", nazvao je običnim prevarantom. Za dokumente koje je Margetić objavio rekao je da - ne postoje.

-Da vam budem sasvim fer, Domagoj Margetić je običan prevarant kao i Čedomir Stojković i to svi znaju da su obični prevaranti da uzmu malo keša. Ne možete da nađete nikakvu sliku, jel' stativ ili kišobran, jel' ovo ili ono, ali puške nema. To svi ovde znaju, znaju i u Zagrebu. Šibicari najobičniji - rekao je Vučić.