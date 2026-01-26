"IZBORI VEROVATNO NA JESEN": Ništa nisam uradio protiv naroda i države - Vučić o najvažnijim temama za građane Srbije

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o aktuelnim i najvažnijim temama za građane Srbije.

Foto: Printscreen/BlicTV

Posle sednice Vlade posvećene strateškim pitanjima, učešća na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, ali i promena u energetskom sektoru i vlasničkoj strukturi NIS-a, predsednik je govorio u "Jutru na Blic".

O pobedi vaterpolista

Predsednik je izjavio da će Vlada danas doneti odluku o isplati novčanih nagrada vaterpolistima, za osvojeno zlato na Evropskom prvenstvu.

- Moje je da im čestitam, to tako valjda nalaže protokoli predsednički, državni, da im se zahvalim za ogromnu radost koju su doneli našim građanima, našem narodu, a da vidimo šta je to što još možemo da učinimo. Vlada ima sednicu da im isplati novac. Siguran sam da im je to važnije od nekog mog govora. Doneli su veliku radost. Dugo nisam čuo u Beogradu da se onako pucalo u svim delovima grada, da je bilo i sirena i automobila. Viktor je prvo meni pustio poruku. Dogovorili smo se da se vidimo. Mi to kao braća i prijatelji - kazao je Vučić, navodeći da se posle utakmice čuo sa mađarskim premijerom.

O sednici Vlade

- Meni, ma kako nekome izgledalao, ta uloga nije uvek jednostavna. Ja sam juče govorio iz ugla nekog ko nije zlonamerljan, neko ko neretko stavi svoja pleća. Ja recimo kada negde nestane struja, događa se, paden drvo, nestane struja. Nije problem, građani to razumeju. Ali ne razumeju da vide jednog ministra. Nemate pravo da odmarate, jer ste izabrani na funkciju koja znači čast i odgovornost. Ja sam bio po ceo dan u kontaktu, da se ti prblemi rešavaju. Ljudi hoće da vide one koji se nore. Ne možeš da se ponašaš kao da te se to ne tiče. Uvek je teško pronaći granicu gde vi preterate, gde ste pogrešili. Ali na kraju krajeva, rekli set istinu. Niko od nas nije idealan. Svako ima stavrne mane, mi smo samo obični ljudi. Jedino što sam od njih tražio jeste borbenost i hrabrsot u donošenju odluka. Pokazao sam im na sopstvenom primeru. Ja sam se borio za Generalštab, ja sam se borio i spreman da preuzmem svaku vrstu odgovornosti - rekao je predsednik.

Kako kaže, tužioci nisu gonili one koji su dali Maršalat.

- Ništa čistije, ništa bolje. Tu dinar nije prošao. Mislite da mi nije žao što oni danas hvale Albaniju. Postoje ljudi u Srbiji koji žele da sruše sve. Nemoćni su politički, jedini san im je kako će nešto da sruše. Ja sam pogledao te preliminarne planove za 2035. Ja sam video koliko je to nekoordinisano. Ja čitam papire, ne uzmem pa bacam. Moram da počitam. Recimo mi u Užicu imamo fabriku vode koja je perfektna. Znate li koliki su gubici kroz mrežu? Znači 200-220 litara. Pitanje je da li je dovoljno pet milijardi za celu Srbiju. Znate li koliko kilometara kanalizacije je potrebno u gradu Kragujevcu? Preko 650 kilometara je za jedan Kragujevac potrebno da biste spojili sve. Hoću samo da kažem koliki su to troškovi. Dođu ljudi i tuže i uzmi 300 miliona zato što im je posečeno drveće, zbog dalekovoda. Tuže vas sudu i uzmu pare. Čak i kada radite eksproprijaciju, oni vam kažu zašto ste ovde dali više nego nama. Ja govorim o problemima i nemam problem sa tim. Moj zahtev njima je da počnu da rešavaju probleme, jer 2030.- 2035. struje neće biti - naveo je Vučić.

- Moje je da ukažem na nemoral, a drugi organi treba da rade svoj posao. Oni oko Generalštaba gone ljude koji nisu uzeli dinara. Ja samo kažem da je to moja ideja, i ništa nisam uradio protiv naroda i države. Ovako ćemo da imamo ruševinu. Ja nemam problem sa tim, preuzimam svu odgovornost. Imam apsolutnu odgovornost i čekam da podignu optužnicu protiv mene, svima ću da dam pomilovanje, samo ću ja da preuzmem odgovornost. Kažu da sam kritikovao ove dve žene iz Zavoda za zaštitu spomenika, jesam. Za mene je veoma važno - ja sam takav kao čovek i predsednik republike. Ja se ne dodvoravam nikome. Jedino gde su ovi moji pogrešili, ne razumem zašto nisu odmah išli na leks specijalis. Ponosim se svim što sam radio. Podrška za Beograd na vodi bila je 27 posto, sada je 76 posto ljudi. Hrabri ljudi moraju da se suočavaju sa kibicerima - naveo je Vučić.

Kada su u pitanju ministri, za njihovu političku orijentaciju ka EU, Vučić kaže:

- Nemam odgovor odmah. Sad da li je Nenad Popović oduševljen, nije. Ali da ima obavezu, ima.

- Imate, 80 posto ljudi u Srbiji navija za Trampa oko Grenlanda, jer su siti nepravde. Ljudi traže Lajbnicov dovoljan razlog da navijaju za nekoga - rekao je Vučić.

Kazao je, ukazujući na Ursulin govor, da je neko pametno strukturno postavio.

- Onaj ko je njoj sastavio fenomenalno je strukturisao govor. Njen govor je sadržao političku platformu, bio je izuzetan. Druga stvar, ona je postavila određene ideološke postulate i imala je hrabrsoti da raskine sa sadašnošću i prošlošću. Govor je bio izuzetan. Evropa misli godinu dana da će joj se Amerika vratiti. Nema nostalgije, imaš interese, gledaj u budućnost. Mislim da ona računa na Srbiju u delu nezavisne Evrope - rekao je Vučić.

Vučić je istakao dva ključna pitanja.

- Ja znam sve lidere EU, svakog. Ključna stvar je odnos prema Rusiji, druga Kodovo i Metohija - naveo je predsednik.

- Nama su dve zemlje rekle - lično sam pozvao predsednika i premijera tih zemalja, predsednik jedne zemlje potpuno je izmislio temu - rekao mi je ugasite ruske medije u Srbiji, ugasite, mi ćemo da podržimo Klaster 3. Rekao sam mu, hvala ti, vidimo se oko košarke, Evrloge...

- Ja ću prvo pozvati koalcione partnere na razgovora, pozvaćemo i predstavnike parlamentarnih stranaka opozicije i da debatujemo. U normalnoj zemlji je nenoramlno da se ne odazovete. Opet će da bude - nećemo kod zlikovca. Problem je u tome - meni politiku ne vodi ni RTS, ni Informer, ni Pink. Problem je što oni nemaju svoju politiku, njima je politika Dragan Šolak, koji kažu, ako se vidite sa njim, nećete biti na mojim medijima. E oni to neće da rizikuju. Njihovu politiku vodi jedan tajkun. I svi znate. To što rade između sebe baš me briga - naveo je predsednik.

Kazao je da nije više od tri puta bio na RTS, kao gost u specijalnim emisijama.

- Poštovani građani, novinari televizije Blic su citirali nekoga ko kaže da su predstavnici opozicije gostovali samo jednom na RTS. Bilo ih je ne manje od 50, 60. Daću vam podatke, dobićete odgovor do sutra - kaže Vučić.

- Ja se trudim da stvari postavim na racionalan nivo. Mi moramo da budemo zreo deo društva. Problem što niko ne sme da kaže - potreban nam je razgovor. Što se mene tiče - ja nemam problem da razgovaram, oni imaju probelam, jer moraju da objasne zašto su lagali za zvučni top, da je umrlo dete u Valjevu, da su mu otkazali bubrezi... Ja nisam rekao da je neko od njih nekoga ubio, nisam iskoristio to što je neki momak kada se vratio sa demonstracija ubio svoju majku. Nismo mi pucali isred Skupštine, nego oni na gospodina Bogdanovića. Tog licemerja je previše. Svi oni znaju da lažu, ali su usadili mržnju kod obični ljudi. Odlično znaju i za Cvijana i za Olivera Ivanovića, ali baš ih briga - kazao je predsednik.



- Danas je mržnja mnogo veća na našoj strani nego na vašoj. Zašto? Godinu dana ljudi trpe teror - naveo je Vučić.

O izborima

Predsednik je kazao da ove godine idemo na izbore.

- Evo oni pobeđuju, u ogromnoj su prednosti, tako kažu. Mislim da će biti na jesen, mislim da je to verovatnija opcija, realno između oktobra i decembra - kazao je i dodao da je moguće da će biti spojeni predsednički i parlamentarni izbori.

- Ne isključujem ni ti mogućnost, ali ja neću da skraćujem mandat. Ili ću da podnesem ostavku ili neću. Sada se stvarno bavim ovim temama od juče - naveo je Vučić.

O NIS

- Mi smo spremili novac, 2 milijarde da to platimo. Mi smo danas u dobrim odnosima sa Rusijom. Lako sebi objašnjavam, meni su ti razlozi jasni, da li prihvatljivi to je druga stvar - kazao je Vučić.