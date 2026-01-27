KAD JE VIDEO DA SU IZABRALI SINERA PRE NJEGA! Novak Đoković povukao neočekivan potez pred četvrtfinale Australijan opena
ORGANIZATORI Australijan opena su opet izabrali Janika Sinera pre Novaka Đokovića.
Naime, italijanski termin će igrati u večernjem terminu u Melburnu, kada nema vrućine, dok je Srbin stavljen u dnevni.
A kada je ta vest stigla do Đokovića on je doneo (ne)očekivanu odluku da zatvori trening za javnost. Prvi put od početka Australijan opena, najbolji teniser svih vremena je trenirao u dvorani, na jednom od terena Nacionalnog teniskog centra Australije.
Kako javlja izveštač "Sport kluba" sa lica mesta Đoković je trenirao od 14 sati po lokalnom vremenu, ali su Novak i njegov tim zatražili da trening bude zatvoren za javnost.
Po uobičajenoj proceduri kada se trenira na tim terenima, novinari su tražili pratnju nekog od osoblja turnira. Ipak, kada su došli tamo, rečeno im je da ne sme da se fotografiše i udaljeni su na rastojanje od dvadesetak metara od terena.
Srbinov sparing partner, baš kao i u ponedeljak, bio je peti junior sveta Luis Migel Guto.
