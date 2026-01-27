Tenis

KAD JE VIDEO DA SU IZABRALI SINERA PRE NJEGA! Novak Đoković povukao neočekivan potez pred četvrtfinale Australijan opena

Новости онлине

27. 01. 2026. u 07:12

ORGANIZATORI Australijan opena su opet izabrali Janika Sinera pre Novaka Đokovića.

КАД ЈЕ ВИДЕО ДА СУ ИЗАБРАЛИ СИНЕРА ПРЕ ЊЕГА! Новак Ђоковић повукао неочекиван потез пред четвртфинале Аустралијан опена

FOTO: Tanjug/AP

Naime, italijanski termin će igrati u večernjem terminu u Melburnu, kada nema vrućine, dok je Srbin stavljen u dnevni.

A kada je ta vest stigla do Đokovića on je doneo (ne)očekivanu odluku da zatvori trening za javnost. Prvi put od početka Australijan opena, najbolji teniser svih vremena je trenirao u dvorani, na jednom od terena Nacionalnog teniskog centra Australije.

Kako javlja izveštač "Sport kluba" sa lica mesta  Đoković je trenirao od 14 sati po lokalnom vremenu, ali su Novak i njegov tim zatražili da trening bude zatvoren za javnost.

Po uobičajenoj proceduri kada se trenira na tim terenima, novinari su tražili pratnju nekog od osoblja turnira. Ipak, kada su došli tamo, rečeno im je da ne sme da se fotografiše i udaljeni su na rastojanje od dvadesetak metara od terena.

Srbinov sparing partner, baš kao i u ponedeljak, bio je peti junior sveta Luis Migel Guto.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... Delije se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde
Fudbal

0 6

A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... "Delije" se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde

Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati, navijači Hajduka, "Torcida Split", a tri dana kasnije oglasile su se "delije". Ali, nijednom rečju nisu spomenule ovaj veliki incident.

26. 01. 2026. u 19:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPISAO BIH NAS DRUGAČIJE: Nikola Dedović o vaterpolo reprezentaciji Srbije sa kojom je upravo pokorio Evropu
Ostali sportovi

0 0

OPISAO BIH NAS DRUGAČIJE: Nikola Dedović o vaterpolo reprezentaciji Srbije sa kojom je upravo pokorio Evropu

NIKOLA Dedović dugo će da pamti finale sa Mađarima. Na svoj 34.rođendan osvojio je prvo evropsko zlato u predivnom ambijentu "Beogradske arene". Prekaljeni vaterpolista je impresioniran načinom na koji su Srbiji doneli šestu krunu i posle osam godina vratili je na pobedničko postolje na evropskim prvenstvima. O pobedi nad Mađarima u finalu dugo će se pričati.

27. 01. 2026. u 06:00

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO! Evo zašto Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića posle Evropskog prvenstva u vaterpolu!

OTKRIVENO! Evo zašto Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića posle Evropskog prvenstva u vaterpolu!