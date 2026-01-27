RUSI NADIRU NIKAD JAČE: U toku ofanziva na svim frontovima

RUSKA vojska sprovodi ofanzivu na svim frontovima u Ukrajini, izjavio je danas načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

On je tokom inspekcije trupa koje učestvuju u operacijama u Ukrajini, izneo tvrdnju da je od početka januara pod rusku kontrolu stavljeno 17 naselja, odnosno više od 500 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, prenosi RIA Novosti.

- Na komandnom mestu jedne od formacija, načelnik Generalštaba je saslušao izveštaje komandanta grupe, general-pukovnika Sergeja Kuzovljeva, o situaciji u zoni odgovornosti, kao i izveštaje komandanata formacija i komandanata jedinica o rezultatima borbenih zadataka - saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Prema saopštenju, Gerasimov je konstatovao uspehe grupe snaga "Zapad" u ispunjavanju dodeljenih zadataka i dao uputstva za dalje dejstvo.