KRAJ ZA IVU JOVIĆA! Arina Sabalenka je raznela u četvrtfinalu Australijan opena

Новости онлине

27. 01. 2026. u 07:00

AMERIKANKA srpskog porekla Iva Jović je briljirala u Melburnu, ali dalje od četvrtfinala nije mogla

КРАЈ ЗА ИВУ ЈОВИЋА! Арина Сабаленка је разнела у четвртфиналу Аустралијан опена

FOTO: Tanjug/AP

Mlada nada belog sporta nije uspela da napravi još jedno čudo, poražena je od prve tensierke sveta Arine Sabalenke sa 6:3, 6:0 posle sat i po vremena igre.

Inače, Iva Jović je prvi put igrala u četvrtfinalu nekog grend slema pa će nakog takmičenja u Melburnu biti u Top 20 igračica planete. 

Arina nastavlja pohod na novu titulu na Australijan openu i za finale će se boriti protiv Koko Gof ili Eline Svitoline.

Što se tiče samog meča Sabalenka je od starta krenula u šestoj brzini. Imala je loptu za dupli brejk i 4:0, pa i za 5:1, ali je Iva u devetom gemu imala tri brejk lopte da se vrati na 5:4 i da servira za egal, ali joj to nije pošlo za rukom i protivnica je došla do prvog seta.

To je bilo sve od mlade Amerikanke. Arina je u drugom setu za 25 minuta stigla do sigurnih 5:0 i bez problema i mnogo muke završila posao. 

