AUSTRALIJAN OPEN, REZULTATI: Ispali Fučovič, Miler, Nava...

Tenis

Новости онлине

21. 01. 2026. u 13:35

emački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas u drugom kolu u Melburnu pobedio Francuza Aleksandera Milera 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

АУСТРАЛИЈАН ОПЕН, РЕЗУЛТАТИ: Испали Фучович, Милер, Нава...

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao tri sata i tri minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Miler nalazi na 52. mestu ATP liste.

Nemački teniser će u trećem kolu turnira u Melburnu igrati protiv Britanca Kamerona Norija, koji je nadigrao Amerikanca Emilija Navu 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Teniser iz Kahstana Aleksandar Bublik plasirao se u treće kolo prvog grend slem turnira u sezoni, pošto je u drugom kolu savladao Mađara Martona Fučoviča 7:5, 6:4, 7:5. Njegov rival u trećem kolu biće Argentinac Tomas Martin Ečeveri.

Kada igra Novak Đoković?

LOŠE VESTI IZ MELBURNA! Novak Đoković igra u terminu koji nikako nije želeo

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

