AUSTRALIJAN OPEN, REZULTATI: Ispali Fučovič, Miler, Nava...
emački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas u drugom kolu u Melburnu pobedio Francuza Aleksandera Milera 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.
Meč je trajao tri sata i tri minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Miler nalazi na 52. mestu ATP liste.
Nemački teniser će u trećem kolu turnira u Melburnu igrati protiv Britanca Kamerona Norija, koji je nadigrao Amerikanca Emilija Navu 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Teniser iz Kahstana Aleksandar Bublik plasirao se u treće kolo prvog grend slem turnira u sezoni, pošto je u drugom kolu savladao Mađara Martona Fučoviča 7:5, 6:4, 7:5. Njegov rival u trećem kolu biće Argentinac Tomas Martin Ečeveri.
Kada igra Novak Đoković?
LOŠE VESTI IZ MELBURNA! Novak Đoković igra u terminu koji nikako nije želeo
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
Preporučujemo
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
21. 01. 2026. u 08:34
ŠTA BI? Ceo svet bruji o potezu Olge Danilović nakon eliminacije sa Australijan opena
21. 01. 2026. u 08:10
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
ENGLESKA U NEVERICI: Kapiten Mančester junajteda se odrekao engleskog i uzeo RUSKO državljanstvo!
Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.
21. 01. 2026. u 16:00
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)