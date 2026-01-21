AUSTRALIJAN OPEN, REZULTATI: Ispali Fučovič, Miler, Nava...

emački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas u drugom kolu u Melburnu pobedio Francuza Aleksandera Milera 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao tri sata i tri minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Miler nalazi na 52. mestu ATP liste.

Nemački teniser će u trećem kolu turnira u Melburnu igrati protiv Britanca Kamerona Norija, koji je nadigrao Amerikanca Emilija Navu 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Teniser iz Kahstana Aleksandar Bublik plasirao se u treće kolo prvog grend slem turnira u sezoni, pošto je u drugom kolu savladao Mađara Martona Fučoviča 7:5, 6:4, 7:5. Njegov rival u trećem kolu biće Argentinac Tomas Martin Ečeveri.

