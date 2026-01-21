SRBIJA DOBILA LOŠU VEST IZ MELBURNA! Naš teniser mora kući ranije nego što je planirao

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu dobre po srpski tenis.

Hamad Međedović je uspeo da osvoji prvi set protiv šestog tenisera sveta, Aleksa de Minora, ali onda je poklekao.

Australiajanc je posle preokreta eliminisao reprezentativca Srbije sa 3:1, po setovima 6:7(5), 6:2, 6:2, 6:1.

Meč je, pod zatvorenim krovom, trajao puna tri sata, i još četiri minuta pride.

De Minore će igrati u trećem kolu protiv boljeg iz američko-argentinskog duela Tijafo - Komesana.

Podsetimo, Međedović je Komesaninog zemljaka iz Argentine, Navonea, eliminisao sa 3:1 u prvom kolu, ali je onda poklekao u današnjem nastupu u drugoj rundi.

