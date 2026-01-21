Tenis

SRBIJA DOBILA LOŠU VEST IZ MELBURNA! Naš teniser mora kući ranije nego što je planirao

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu dobre po srpski tenis.

FOTO: Tanjug/AP

Hamad Međedović je uspeo da osvoji prvi set protiv šestog tenisera sveta, Aleksa de Minora, ali onda je poklekao.

Australiajanc je posle preokreta eliminisao reprezentativca Srbije sa 3:1, po setovima 6:7(5), 6:2, 6:2, 6:1.

Meč je, pod zatvorenim krovom, trajao puna tri sata, i još četiri minuta pride.

De Minore će igrati u trećem kolu protiv boljeg iz američko-argentinskog duela Tijafo - Komesana.

Podsetimo, Međedović je Komesaninog zemljaka iz Argentine, Navonea, eliminisao sa 3:1 u prvom kolu, ali je onda poklekao u današnjem nastupu u drugoj rundi.

