GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj

17. 11. 2025. u 17:14

Najnovije vesti u kojima je Novak Đoković glavni akter - za neke su iznenađujuće.

ГОТОВО: Новак Ђоковић се трајно настанио у Грчкој

Foto: M.Vukadinović

Evo kako je to objavio bosanski "Avaz":

"Đoković ulaže oko 20 miliona evra u teniski centar

Teniski turnir u Atini je završen, Novak Đoković je odneo pobedu, ali njegov interes za grčku prestonicu time nije okončan.

Prema navodima tamošnjih medija, najbolji teniser svih vremena sve je bliže velikoj investiciji u ovoj zemlji.

Kako navodi grčki Tenis 24, nove informacije o velikom investicionom teniskom projektu u Elinikonu, pokazuju da se jezičak vage sada jasno naginje na Đokovićevu stranu.

Reč je o ultra modernom klubu koji je planiran u primorskoj zoni. Projekat je vredan više od 20 miliona evra sa preko 20 teniskih terena, kao i igrališta za padel i piklbol i kompletnim sportskim kompleksom.

Elinikon se nalazi u na jugu Atine, odmah pored Glifade.

- Ovaj kompleks je bio pod mikroskopom nekih vrhunskih imena svetskog tenisa, među kojima su se često pominjala imena Patrika Muratoglua, Novaka Đokovića, ali i porodice Sakari - objašnjava grčki portal i dodaje:

- Međutim, prema poslednjim informacijama, pregovori Lamda Developmenta čini se da napreduju odlučnije ka Đokovićevoj strani. On se već trajno nastanio u našoj zemlji i održao kontakte kako na vladinom nivou, tako i sa predstavnicima sportskog tržišta. Ako se sve ovo potvrdi, novi centar u Elinikonu bit će prvi veliki projekat srpske legende u Grčkoj, u periodu kada Đoković širi svoje prisustvo i unutar i izvan terena na našem tlu - prenosi Sport klub", ističe pomenuti medij iz Bosne i Hercegovine.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

