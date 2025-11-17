GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj
Najnovije vesti u kojima je Novak Đoković glavni akter - za neke su iznenađujuće.
Evo kako je to objavio bosanski "Avaz":
"Đoković ulaže oko 20 miliona evra u teniski centar
Teniski turnir u Atini je završen, Novak Đoković je odneo pobedu, ali njegov interes za grčku prestonicu time nije okončan.
Prema navodima tamošnjih medija, najbolji teniser svih vremena sve je bliže velikoj investiciji u ovoj zemlji.
Kako navodi grčki Tenis 24, nove informacije o velikom investicionom teniskom projektu u Elinikonu, pokazuju da se jezičak vage sada jasno naginje na Đokovićevu stranu.
Reč je o ultra modernom klubu koji je planiran u primorskoj zoni. Projekat je vredan više od 20 miliona evra sa preko 20 teniskih terena, kao i igrališta za padel i piklbol i kompletnim sportskim kompleksom.
Elinikon se nalazi u na jugu Atine, odmah pored Glifade.
- Ovaj kompleks je bio pod mikroskopom nekih vrhunskih imena svetskog tenisa, među kojima su se često pominjala imena Patrika Muratoglua, Novaka Đokovića, ali i porodice Sakari - objašnjava grčki portal i dodaje:
- Međutim, prema poslednjim informacijama, pregovori Lamda Developmenta čini se da napreduju odlučnije ka Đokovićevoj strani. On se već trajno nastanio u našoj zemlji i održao kontakte kako na vladinom nivou, tako i sa predstavnicima sportskog tržišta. Ako se sve ovo potvrdi, novi centar u Elinikonu bit će prvi veliki projekat srpske legende u Grčkoj, u periodu kada Đoković širi svoje prisustvo i unutar i izvan terena na našem tlu - prenosi Sport klub", ističe pomenuti medij iz Bosne i Hercegovine.
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
HAOS MEĐU ALBANCIMA! Granit Džaka izazvao buru u južnoj srpskoj pokrajini!
17. 11. 2025. u 16:22
STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!
17. 11. 2025. u 15:32
KAKAV OBRT! Dušan Vlahović oblači dres evropskog giganta?
17. 11. 2025. u 14:38
KAD VIDI JOKIĆA "NIJE MU DOBRO": Najbolji defanzivac lige nema odgovor za trostrukog MVP-a
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Minesote i Denvera koji se sastaju u "Target centru" dva sata posle ponoći.
15. 11. 2025. u 13:00
HAOS MEĐU ALBANCIMA! Granit Džaka izazvao buru u južnoj srpskoj pokrajini!
Najnovije vesti sa Kosova i Metohije tiču se fudbala, a za sve je kriv Albanac koji igra za Švajcarsku, Granit Džaka.
17. 11. 2025. u 16:22
ZVUCI SEKSA U BRITANSKOM PARLAMENTU: Posle skandala - uhapšena dva muškarca
DVOJICA muškarca uhapšena su, pa puštena na slobodu uz kauciju, nakon što je mobilni telefon postavljen u Donjem domu britanskog parlamenta kako bi puštao "seksualne zvukove" tokom poslaničkih pitanja britanskom premijeru Kiru Starmeru.
16. 11. 2025. u 20:32
Komentari (7)