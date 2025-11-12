BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće
Najnovije vesti iz Velike Britanije imaju veze i sa Srbijom.
Novak Đoković je bio gost najpoznatijeg engleskog novinara Pirsa Morgana, a tom prilikom je upitan kako to da je psihički stabilan kada suparnici imaju meč lopte na najvećim turnirima.
Odgovor je iznenadio i Morgana, a i britansku javnost - jer se tiče NATO agresije, bespravnog i divljeg bombardovanja Srbije 1999. godine.
- Kada ne znaš šta ti sutra donosi, ne samo za tebe samog, već za celu porodicu, tvoj grad, tvoju zemlju... I kada ne znaš da li ćeš moći taj sutrašnji dan da dočekaš, da ga preživiš... Onda kada se susretneš sa meč-loptom (za rivala) na grend slemu, to i nije tako teško. To je verovatno i osnov moje psihičke snage i otpornosti - rekao je Đoković.
