RUSKINJI PRIJA KINA: Blinkova dominantna u finalu Đuđangua

Ruska teniserka Ana Blinkova osvojila je VTA turnir u Đuđangu pošto je danas u finalu pobedila Austrijanku Lili Tager 6:3, 6:3.

Foto: Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 40 minuta. Blinkova je 95. teniserka sveta, dok se Tager nalazi na 235. mestu VTA liste.

Ruska teniserka je trijumfom u Kini stigla do druge titule u karijeri, a prve u ovoj sezoni.

VTA turnir u Đuđangu se igrao za nagradni fond od 275.094 dolara.

