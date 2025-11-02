RUSKINJI PRIJA KINA: Blinkova dominantna u finalu Đuđangua
Ruska teniserka Ana Blinkova osvojila je VTA turnir u Đuđangu pošto je danas u finalu pobedila Austrijanku Lili Tager 6:3, 6:3.
Meč je trajao jedan sat i 40 minuta. Blinkova je 95. teniserka sveta, dok se Tager nalazi na 235. mestu VTA liste.
Ruska teniserka je trijumfom u Kini stigla do druge titule u karijeri, a prve u ovoj sezoni.
VTA turnir u Đuđangu se igrao za nagradni fond od 275.094 dolara.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
KAKO!? Ovo je najveći promašaj u istoriji fudbala (VIDEO)
02. 11. 2025. u 09:42
ISPLIVALA FOTKA: Dok ga navijači čekaju, evo gde je i šta radi Džoel Bolomboj
02. 11. 2025. u 08:34
PEJSERSI PREŽIVELI DRAMU PROTIV VORIORSA: Magija razbila čarobnjake (VIDEO)
02. 11. 2025. u 08:10
KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.
02. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)