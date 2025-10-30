"BIO MI JE VELIKI RIVAL": Nadal progovorio o suzama koje su obišle planetu!

Španski teniser Rafael Nadal govorio je o svom velikom rivalstvu.

FOTO: Tanjug/AP

Španac i Rodžer Federer su odigrali 40 međusobnih duela, a rezultat je 24-16 u korist bika sa Majorke.

Podsetimo, Federer je završio karijeru 2022. godine sa Lejver kupu, a Nadal je zaplakao na oproštaju velikog rivala.

- Na neki način, bio je važan deo mog života jer mi je mnogo vremena, na početku moje karijere, bio najveći rival. A kada se penzionisao, kao da je deo mene otišao sa njim. Bilo je vrlo emotivno. Mislim da su naši dueli bili ogroman izazov za obojicu - rekao je Nadal i nastavio:

- Kad sam postao vrhunski igrač, Rodžer je uvek bio ispred mene. Za mene je on uvek bio taj koga treba da pobedim. Imati nekoga poput Federera uz sebe, s kim mogu mirno da razgovaram o bilo kakvim ličnim stvarima, nešto je zaista predivno nakon svega što smo zajedno prošli i za šta smo se borili toliko godina.

Nadal je karijeru završio u novembru prošle godine na završnom turniru Dejvis kupa.

