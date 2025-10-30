OŽE JE U ČETVRTFINALU MASTERSA U PARIZU! Kanađanin izbacio Nemca sa turnira

Deseti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je danas u osmini finala pobedio 50. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera sa 2:1 (3:6, 6:3, 6:2).

FOTO: Profimedia

Ože-Alijasim je tri puta uzeo servis nemačkom teniseru, dok je Altmajer osvojio jedan brejk. Do pobede je stigao za nešto više od dva sata.

Ože-Alijasim će u četvrtfinalu igrati protiv 40. tenisera sveta Valantena Vašroa iz Monaka, koji je u osmini finala pobedio 31. igrača sveta Britanca Kamerona Norija.

