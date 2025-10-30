Tenis

OŽE JE U ČETVRTFINALU MASTERSA U PARIZU! Kanađanin izbacio Nemca sa turnira

Filip Milošević

30. 10. 2025. u 16:43

Deseti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je danas u osmini finala pobedio 50. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera sa 2:1 (3:6, 6:3, 6:2).

ОЖЕ ЈЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ МАСТЕРСА У ПАРИЗУ! Канађанин избацио Немца са турнира

FOTO: Profimedia

Ože-Alijasim je tri puta uzeo servis nemačkom teniseru, dok je Altmajer osvojio jedan brejk. Do pobede je stigao za nešto više od dva sata.

Ože-Alijasim će u četvrtfinalu igrati protiv 40. tenisera sveta Valantena Vašroa iz Monaka, koji je u osmini finala pobedio 31. igrača sveta Britanca Kamerona Norija.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja