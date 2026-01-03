NOVI PORAZ DENVERA! Nagetsi ne mogu bez Nikole Jokića
Završeno je još jedno večee u NBA ligi, a košarkaši Denvera koji su igrali bez Nikole Jokića poraženi su od Klivlenda sa 113:108.
Oslabljeni Nagetsi, koji su nastupili bez Nikole Jokića i još petorice važnih igrača, dobro su se držali veći deo utakmice, ali su u drugom poluvremenu ostali bez energije, što su Kavalirsi znalački iskoristili i stigli do trijumfa.
Nagetsima nije pomogao ni maestralni Džamal Marej koji je ubacio 34 poena.
Na drugoj strani, Donovan Mičel je predvodio Kavalirse do preokreta i pobede, meč je završio sa 33 poena, šest skokova i pet asistencija.
Ovim trijumfom Klivlend je vezao treću pobedu i popravio skor na 20-16, dok je Denver upisao treći poraz u poslednja četiri meča i sa učinkom 23-11 trenutno drži četvrto mesto na Zapadu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
