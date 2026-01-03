Košarka

NOVI PORAZ DENVERA! Nagetsi ne mogu bez Nikole Jokića

Filip Milošević

03. 01. 2026. u 08:19

Završeno je još jedno večee u NBA ligi, a košarkaši Denvera koji su igrali bez Nikole Jokića poraženi su od Klivlenda sa 113:108.

НОВИ ПОРАЗ ДЕНВЕРА! Нагетси не могу без Николе Јокића

FOTO: Tanjug/AP

Oslabljeni Nagetsi, koji su nastupili bez Nikole Jokića i još petorice važnih igrača, dobro su se držali veći deo utakmice, ali su u drugom poluvremenu ostali bez energije, što su Kavalirsi znalački iskoristili i stigli do trijumfa.

Nagetsima nije pomogao ni maestralni Džamal Marej koji je ubacio 34 poena.

Na drugoj strani, Donovan Mičel je predvodio Kavalirse do preokreta i pobede, meč je završio sa 33 poena, šest skokova i pet asistencija.

Ovim trijumfom Klivlend je vezao treću pobedu i popravio skor na 20-16, dok je Denver upisao treći poraz u poslednja četiri meča i sa učinkom 23-11 trenutno drži četvrto mesto na Zapadu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

