U KAKVOM DRUŠTVU JE VAŠRO: Samo su Novak Đoković i Rafael Nadal bolji od njega

TENISER iz Monaka, Valentan Vašro iznenadio je ljubitelje "belog sporta" titulom u Šangaju. Ipak, sjajnim igrama i u Parizu pokazao je da to nije slučajnost. Sad se pojavio jedan podatak koji ga je stavio tik uz velikane - Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

FOTO: Tanjug/AP/Georgios Kefalas

Naime, trenutno 40. igrač sveta ima neverovatan učinak kad su u pitanju mečevi na Mastersima.

Od uvođenja formata 1990. godine, Valentan Vašro ima učinak 11-3 (78,6%) i zaostaje samo za Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem po procentu pobeda na ATP turnirima iz serije 1.000 na minimum 10 odigranih mečeva.

78.6 - Since the format's introduction in 1990, Valentin Vacherot (78.6%, 11-3) trails only Rafael Nadal and Novak Djokovic for winning percentage at ATP Masters 1000 events - minimum 10 matches. Unexpected.#RolexParisMasters | @RolexPMasters @atptour pic.twitter.com/bG5KFvGtSq — OptaAce (@OptaAce) October 30, 2025

Neverovatan napredak je doživeo ovaj 26-godišnjak u finišu ove sezone i nema sumnje da ga sad svi protivnici gledaju drugačije.

Vašro će u četvrfinalu mastersa u Parizu igrati protiv Kanađanina Felika Ože-Alijasima.

