U KAKVOM DRUŠTVU JE VAŠRO: Samo su Novak Đoković i Rafael Nadal bolji od njega
TENISER iz Monaka, Valentan Vašro iznenadio je ljubitelje "belog sporta" titulom u Šangaju. Ipak, sjajnim igrama i u Parizu pokazao je da to nije slučajnost. Sad se pojavio jedan podatak koji ga je stavio tik uz velikane - Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.
Naime, trenutno 40. igrač sveta ima neverovatan učinak kad su u pitanju mečevi na Mastersima.
Od uvođenja formata 1990. godine, Valentan Vašro ima učinak 11-3 (78,6%) i zaostaje samo za Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem po procentu pobeda na ATP turnirima iz serije 1.000 na minimum 10 odigranih mečeva.
Neverovatan napredak je doživeo ovaj 26-godišnjak u finišu ove sezone i nema sumnje da ga sad svi protivnici gledaju drugačije.
Vašro će u četvrfinalu mastersa u Parizu igrati protiv Kanađanina Felika Ože-Alijasima.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
