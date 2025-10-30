Tenis

U KAKVOM DRUŠTVU JE VAŠRO: Samo su Novak Đoković i Rafael Nadal bolji od njega

Časlav Vuković

30. 10. 2025. u 21:01

TENISER iz Monaka, Valentan Vašro iznenadio je ljubitelje "belog sporta" titulom u Šangaju. Ipak, sjajnim igrama i u Parizu pokazao je da to nije slučajnost. Sad se pojavio jedan podatak koji ga je stavio tik uz velikane - Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

У КАКВОМ ДРУШТВУ ЈЕ ВАШРО: Само су Новак Ђоковић и Рафаел Надал бољи од њега

FOTO: Tanjug/AP/Georgios Kefalas

Naime, trenutno 40. igrač sveta ima neverovatan učinak kad su u pitanju mečevi na Mastersima.

Od uvođenja formata 1990. godine, Valentan Vašro ima učinak 11-3 (78,6%) i zaostaje samo za Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem po procentu pobeda na ATP turnirima iz serije 1.000 na minimum 10 odigranih mečeva.

Neverovatan napredak je doživeo ovaj 26-godišnjak u finišu ove sezone i nema sumnje da ga sad svi protivnici gledaju drugačije.

Vašro će u četvrfinalu mastersa u Parizu igrati protiv Kanađanina Felika Ože-Alijasima.

