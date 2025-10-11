SRPSKI DERBI PRIPAO LOLI: Radivojevićeva pobedila Teodoru Kostović za finale Majorke
U POLUFINALU teniskog turnira u Majorki sastale su se dve Srpkinje - Teodora Kostović i Lola Radivojević. Druga je pobedila sa 7:6(3), 6:3.
Bila je ova 20-godišnjakinja favorit, najviše zbog toga što je iskusnija i duže na Turu. Na kraju je uspela to da opravda i trijumfuje.
U prvom setu brejka nije bilo, pa se otišlo u taj-brejk. Tamo se bolje snašla 173. na VTA listi, sunarodnici je prepustila tri poena i na taj način je došla na korak od velikog finala.
Drugi segment obeležila su tri brejka, dva je napravila Lola i to je bilo dovoljno da pobedi posle jednog sata i 51 minuta.
Radivojevićeva će u finalu igrati protiv bolje iz duela Solana Sijera (Argentina) - Andrea Lazaro Garsija (Španija).
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
NOVI ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Ispao i Danil Medvedev
11. 10. 2025. u 15:42
ŠOK! Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa u Šangaju
11. 10. 2025. u 12:28
"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI"! Skandal o kome bruji Evropa i Hrvati zgroženi
10. 10. 2025. u 11:49
SADA I ZVANIČNO! KK Crvena zvezda imenovala novog trenera (VIDEO)
11. 10. 2025. u 13:34
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal
APSOLUTNO najbitniji meč u kvalifikacijama za Svetsko prventvo fudbaleri Srbije odigraće večeras u Leskovcu gde će od 20.45 ugostiti Albaniju.
11. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)