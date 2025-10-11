SRPSKI DERBI PRIPAO LOLI: Radivojevićeva pobedila Teodoru Kostović za finale Majorke

U POLUFINALU teniskog turnira u Majorki sastale su se dve Srpkinje - Teodora Kostović i Lola Radivojević. Druga je pobedila sa 7:6(3), 6:3.

G.Šljivić

Bila je ova 20-godišnjakinja favorit, najviše zbog toga što je iskusnija i duže na Turu. Na kraju je uspela to da opravda i trijumfuje.

U prvom setu brejka nije bilo, pa se otišlo u taj-brejk. Tamo se bolje snašla 173. na VTA listi, sunarodnici je prepustila tri poena i na taj način je došla na korak od velikog finala.

Drugi segment obeležila su tri brejka, dva je napravila Lola i to je bilo dovoljno da pobedi posle jednog sata i 51 minuta.

Radivojevićeva će u finalu igrati protiv bolje iz duela Solana Sijera (Argentina) - Andrea Lazaro Garsija (Španija).

