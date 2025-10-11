Tenis

"TO JE NEVEROVATNA PRIČA": Evo šta je Novak Đoković rekao nakon poraza od Vašeroa u Šangaju!

Танјуг

11. 10. 2025. u 15:59

NAJBOLjI srpski teniser Novak Đoković čestitao je Valentinu Vašerou plasman u finale Mastersa u Šangaju.

ТО ЈЕ НЕВЕРОВАТНА ПРИЧА: Ево шта је Новак Ђоковић рекао након пораза од Вашероа у Шангају!

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Osvajač 24 grend slem titule je ove subote poražen u polufinalu ovog turnira iz serije 1000 od igrača iz Monaka sa 6:3, 6:4.

- Želim da čestitam Valentinu na plasmanu u prvo Masters finale. Doći do toga iz kvalifikacija je neverovatna priča. Rekao sam mu na mreži da je odigrao sjajan turnir, ali još više da mu je stav bio odličan. Pritom, i igra mu je bila izvanredna. Sve je to do njega. Želim mu sve najbolje u finalu, a danas je pobedio bolji igrač - rekao je Đoković na konferenciji za medije.

Srpski teniser je tokom meča imao problema sa povredom. Novinari su pitali Đokovića da prokomentariše povredu koju je doživeo povredu tokom polufinala.

- Sledeće pitanje, molim - naveo je Đoković.

Vašero će u finalu Šangaja igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša koji je pobedio Danila Medvedeva. Da sve bude još zanimljivije njih dvojica su rođaci.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FOKUS SAMO NA FUDBAL: Nenad Tomović jedan od aktera poslednje pobede Srbije pre deset godina u Albaniji
Fudbal

0 0

FOKUS SAMO NA FUDBAL: Nenad Tomović jedan od aktera poslednje pobede Srbije pre deset godina u Albaniji

PROŠLO je deset godina kao tren. Fudbalska reprezentacija Srbije je 8. oktobra 2015. u Elbasanu savladala Albaniju 2:0 u kvalifikacijama za EP, na koje nije otišla. Jedan od aktera tog meča bio je i sadašnji defanzivac Čukaričkog Nenad Tomović, koji je na poslednjem duelu svoga kluba sa Javorom iz Ivanjice bio strelec jedinog gola. Protiv ekipe koju vodi trener Radovan Ćurčić, selektor "orlova" iz meča koji pominjemo.

11. 10. 2025. u 15:47

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć