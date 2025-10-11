"TO JE NEVEROVATNA PRIČA": Evo šta je Novak Đoković rekao nakon poraza od Vašeroa u Šangaju!

NAJBOLjI srpski teniser Novak Đoković čestitao je Valentinu Vašerou plasman u finale Mastersa u Šangaju.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Osvajač 24 grend slem titule je ove subote poražen u polufinalu ovog turnira iz serije 1000 od igrača iz Monaka sa 6:3, 6:4.

- Želim da čestitam Valentinu na plasmanu u prvo Masters finale. Doći do toga iz kvalifikacija je neverovatna priča. Rekao sam mu na mreži da je odigrao sjajan turnir, ali još više da mu je stav bio odličan. Pritom, i igra mu je bila izvanredna. Sve je to do njega. Želim mu sve najbolje u finalu, a danas je pobedio bolji igrač - rekao je Đoković na konferenciji za medije.

Srpski teniser je tokom meča imao problema sa povredom. Novinari su pitali Đokovića da prokomentariše povredu koju je doživeo povredu tokom polufinala.

- Sledeće pitanje, molim - naveo je Đoković.

Vašero će u finalu Šangaja igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša koji je pobedio Danila Medvedeva. Da sve bude još zanimljivije njih dvojica su rođaci.

