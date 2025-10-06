ŠTA MU BI? Otkriveno zbog čega je Janik Siner predao meč u Šangaju

Italijanski teniser Janik Siner morao je ipak da završi takmičenje na mastersu u Šangaju nakon što je u trećem setu predao meč Talonu Griksporu (1:1 u setovima, 2:3 u gemovima).

Foto: Profimedia

Bila je sredina odlučujućeg seta kada je Italijan prišao Holanđaninu i pružio mu ruku.

Iako je u prvi mah delovalo da ga muči koleno ili povreda mišića desne noge, pravi razlog predaje bili su – grčevi.

Sve je počelo krajem drugog seta, kada je osetio prve simptome, da bi već u trećem počeo primetno da hramlje.

Izgubio je servis u petom gemu, nakon kog je tražio pomoć fizioterapeuta.

To mu nije pomoglo jer nije mogao da se osloni na nogu, pa je rešio da odustane.

Uslovi u Šangaju su prilično teški, vlaga je između 85 i 90 odsto, tako da igrači vrlo lako dehidriraju.

Siner će sad imati nedelju dana pauze, a od 15. do 18. oktobra očekuje ga egzibicija u Rijadu.

