ŠTA MU BI? Otkriveno zbog čega je Janik Siner predao meč u Šangaju
Italijanski teniser Janik Siner morao je ipak da završi takmičenje na mastersu u Šangaju nakon što je u trećem setu predao meč Talonu Griksporu (1:1 u setovima, 2:3 u gemovima).
Bila je sredina odlučujućeg seta kada je Italijan prišao Holanđaninu i pružio mu ruku.
Iako je u prvi mah delovalo da ga muči koleno ili povreda mišića desne noge, pravi razlog predaje bili su – grčevi.
Sve je počelo krajem drugog seta, kada je osetio prve simptome, da bi već u trećem počeo primetno da hramlje.
Izgubio je servis u petom gemu, nakon kog je tražio pomoć fizioterapeuta.
To mu nije pomoglo jer nije mogao da se osloni na nogu, pa je rešio da odustane.
Uslovi u Šangaju su prilično teški, vlaga je između 85 i 90 odsto, tako da igrači vrlo lako dehidriraju.
Siner će sad imati nedelju dana pauze, a od 15. do 18. oktobra očekuje ga egzibicija u Rijadu.
