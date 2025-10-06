Tenis

ŠTA MU BI? Otkriveno zbog čega je Janik Siner predao meč u Šangaju

Новости онлине

06. 10. 2025. u 09:11

Italijanski teniser Janik Siner morao je ipak da završi takmičenje na mastersu u Šangaju nakon što je u trećem setu predao meč Talonu Griksporu (1:1 u setovima, 2:3 u gemovima).

ШТА МУ БИ? Откривено због чега је Јаник Синер предао меч у Шангају

Foto: Profimedia

Bila je sredina odlučujućeg seta kada je Italijan prišao Holanđaninu i pružio mu ruku.

Iako je u prvi mah delovalo da ga muči koleno ili povreda mišića desne noge, pravi razlog predaje bili su – grčevi.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sve je počelo krajem drugog seta, kada je osetio prve simptome, da bi već u trećem počeo primetno da hramlje.

Izgubio je servis u petom gemu, nakon kog je tražio pomoć fizioterapeuta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

To mu nije pomoglo jer nije mogao da se osloni na nogu, pa je rešio da odustane.

Uslovi u Šangaju su prilično teški, vlaga je između 85 i 90 odsto, tako da igrači vrlo lako dehidriraju.

Siner će sad imati nedelju dana pauze, a od 15. do 18. oktobra očekuje ga egzibicija u Rijadu.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NI ĐOKOVIĆ NI NADAL! Rodžer Federer izabrao svog teniskog GOAT-a

NI ĐOKOVIĆ NI NADAL! Rodžer Federer izabrao svog teniskog GOAT-a