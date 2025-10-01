PREOKRET U MINUT DO 12! Novak Đoković dobio neočekivane vesti u Šangaju

Španski teniser Karlos Alkaraz saopštio je da neće igrati na Mastersu u Šangaju ove nedelje. On je to učinio samo nekoliko sati pošto je u Tokiju osvojio turnir pobedom Amerikancem nad Tejlorom Fricom u finalu rezultatom od 2:0 (6:4, 6:4).

FOTO: Tanjug/AP

– Razočaran sam što moram da objavim povlačenje sa ovogodišnjeg Mastersa u Šangaju. Borim se sa nekim fizičkim problemima i posle razgovora sa svojim lekarima i trenerima, zaključili smo da je najbolja odluka da se odmorim – napisao je Alkaraz na Instagramu.

Odluka Karlosa Alkarasa da se povuče iz Šangaja, iako je bio žreban kao prvi nosilac, donekle je promenila žreb, a ta promena kači i Novaka Đokovića. Zbog činjenice da je Korentan Mute bio prvi ispod crte posle igrača koji su bili nosioci, on je pomeren na Špančevo mesto, a baš on je bio kandidat za duel drugog kola protiv Đokovića.

Nole je četvrti nosilac, kao svi kosturaši, slobodan je na startu, i trebalo je u drugom kolu da igra protiv boljeg iz meča Marina Čilića i Mutea. Mute je sada otišao na Alkarasovo mesto, a njega je zamenio kvalifikant Nikoloz Basilašvili.

Teoretski, ovo bi moglo da bude malo teže za Novaka, naravno pod uslovom da Gruzijac savlada Čilića, jer je on bolji teniser na tvrdim podlogama od Mutea. Međutim, nije on sada ni blizu nivou na kome je bio pre pola decenije. Basilašvili je zbog povreda prošle godine ispao iz prvih 1.000, polako se vraća i sada je 104. na svetu. Ima 33 godine.

Ostatak žreba, kada je Đoković u pitanju nije menjan. Žreb je tako projektovan da bi Frensis Tijafo mogao da bude rival u trećem kolu, Andrej Rubljov u četvrtom, Ben Šelton u četvrtfinalu, Janik Siner u polufinalu a Aleksander Zverev u finalu.

Alkrasov otkaz je prilično destabilizovao turnir. Jer, donja polovina žreba u kojoj su Siner i Đoković sada je mnogo jača od gornje u kojoj bi u polufinalu mogli da se sastanu Zverev i Aleks de Minor. Od tenisera iz prvih deset u gornjem delu su još Lorenco Muzeti i Karen Hačanov.

Turnir je danas počeo, a Đoković će, kao i ostali nosioci, na teren tokom vikenda.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja