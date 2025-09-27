Tenis

SINER SE MUČIO, ALI POBEDIO: Italijan se plasirao u četvrtfinale Pekinga

Časlav Vuković

27. 09. 2025. u 11:53

ITALIJANSKI teniser Janik Siner uspeo je da se plasira u četvrtfinale turnira u Pekingu, iako mu nimalo nije bilo lako da dođe do trijumfa protiv Terensa Atmanea - 6:4, 5:7, 6:0.

СИНЕР СЕ МУЧИО, АЛИ ПОБЕДИО: Италијан се пласирао у четвртфинале Пекинга

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Jeste treći set bio ubedljiv, ali Francuz je u prva dva pružio odličan otpor drugom igraču planete i ozbiljno ga namučio.

Ovaj 24-godišnjak je u trećem gemu napravio brejk i tu prednost je uspeo da sačuva do kraja, uprkos tome što je rival imao čak pet prilika da vrati izgubljeno. Treba reći i da je Siner propustio još dve šanse za dupli brejk.

U drugom setu se dogodila jedna nesvakidašnja situacija. Prvih sedam gemova je odigrano tako što rival koji je gubio gem nije osvajao poen. Da stvar bude zaniljmivija u toj situaciji viđeno je čak četiri brejka, po dva na obe strane.

Ključni trenutak ovog dela meča dogodio se u 12. gemu kad je Atmane treći put oduzeo servis protivniku i izborio izjednačenje.

Treći set bio je samo formalnost. Francuz je čini se izgubio snagu i nije uspeo da napravi ogromnu senzaciju.

Siner će u četvrtfinalu igrati protiv Mađara Fabijana Marožana.

