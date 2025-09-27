SINER SE MUČIO, ALI POBEDIO: Italijan se plasirao u četvrtfinale Pekinga
ITALIJANSKI teniser Janik Siner uspeo je da se plasira u četvrtfinale turnira u Pekingu, iako mu nimalo nije bilo lako da dođe do trijumfa protiv Terensa Atmanea - 6:4, 5:7, 6:0.
Jeste treći set bio ubedljiv, ali Francuz je u prva dva pružio odličan otpor drugom igraču planete i ozbiljno ga namučio.
Ovaj 24-godišnjak je u trećem gemu napravio brejk i tu prednost je uspeo da sačuva do kraja, uprkos tome što je rival imao čak pet prilika da vrati izgubljeno. Treba reći i da je Siner propustio još dve šanse za dupli brejk.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U drugom setu se dogodila jedna nesvakidašnja situacija. Prvih sedam gemova je odigrano tako što rival koji je gubio gem nije osvajao poen. Da stvar bude zaniljmivija u toj situaciji viđeno je čak četiri brejka, po dva na obe strane.
Ključni trenutak ovog dela meča dogodio se u 12. gemu kad je Atmane treći put oduzeo servis protivniku i izborio izjednačenje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Treći set bio je samo formalnost. Francuz je čini se izgubio snagu i nije uspeo da napravi ogromnu senzaciju.
Siner će u četvrtfinalu igrati protiv Mađara Fabijana Marožana.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
KAKVO BI OVO POJAČANjE BILO: Murinjo hoće da vidi čuvenog napadača u Benfiki
27. 09. 2025. u 11:16
VEOMA LOŠE VESTI ZA CRVENU ZVEZDU: Klub se oglasio zbog Ajzee Kenana
27. 09. 2025. u 08:16
TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
19. 09. 2025. u 09:12
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).
27. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 15:54
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)