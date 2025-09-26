NIJE MOGLO GORE! Novak Đoković saznao potencijalnog rivala u polufinalu turnira o kome bruji ceo svet
Srpski teniser Novak Đoković slobodan je na startu egzibicionog turnira "Šest kraljeva".
Srbin će u polufinalu će igrati protiv pobednika meča Janik Siner - Stefanos Cicipas, saopštili su organizatori.
U drugom četvrtfinalu se sastaju Aleksander Zverev i Tejlor Fric, a pobednika čeka Karlos Alkaraz.
Egzibicioni turnir u Rijadu igraće se od 15. do 18. oktobra, a svaki teniser će samo za dolazak u glavni grad Saudijske Arabije zaraditi milion i po dolara, dok će pobedniku turnira pripasti ukupno šest miliona dolara.
Trofej brani Janik Siner.
