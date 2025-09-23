OGLASIO SE BIVŠI SELEKTOR SRBIJE! Evo kako su izgledali poslednji dani legendarnog Nikole Pilića

Legendarni jugoslovenski teniser i trener Nikola Pilić preminuo je u 87. godini, svojim igrama i trenerskim radom ostavio dubok trag u belom sportu, a najviše će biti zapamćen po tome što je bio ključna figura u razvoju karijere Novaka Đokovića.

Smrt legendarnog trenera potresla je region, pa i bivšeg selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije, Bogdana Obradovića.

- Nedavno sam čuo kada sam se vratio iz Kine da mu je baš loše. Imao je operaciju srca - govori Obradović za Sportissimo.

Istakao je Obradović koliki je uticaj imao Pilić na "beli sport".

- On je modernizovao tenis. Ono što su uradili sa ATP organizacijom je neverovatno. Ničeg od današnjeg tenisa ne bi bilo bez njih.

Otkrio je koliko mu je bilo važno da uči od ovakvog čoveka.

- Najvažnije sam naučio od Nikole. To samo mogu da kažem. Sve što je bilo bitno za ovaj sport - zaključio je Obradović.

