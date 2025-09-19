TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)

BELORUSKA teniserka Arina Sabalenka voli da izaziva pažnju ponašanjem na društvenim mrežama, a čini se da je sad prešla granice dobrog ukusa.

FOTO: Tanjug/AP

Fotografisala se sa sestrom Tonečkom, ali u prilično provokativnim pozama i sa neprikladnim potezima.

Izazvala je i brojne reakcije da joj to ne priliči i da ne bi trebalo da šalje ovakve poruke javnosti i deci - naročito jer je i njena sestra tinejdžerka.

Pero que hace Sabalenka? No estoy bien. pic.twitter.com/mAejLvOU5A — LA BOMBA BAUTISTA 💣🇪🇸 (@LaBombaBautista) September 18, 2025

Iako postoji veliko interesovanje, sestra Sabalenke nikada nije bila direktno u centru pažnje.

Razlog tome je što je odlučila da vodi privatan život, za razliku od svoje slavne sestre.

La tenista Aryna Sabalenka y su hermana pic.twitter.com/BQoTftOrk0 — Deportistas y famosas hot (@famosasARGhot) September 18, 2025