TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
BELORUSKA teniserka Arina Sabalenka voli da izaziva pažnju ponašanjem na društvenim mrežama, a čini se da je sad prešla granice dobrog ukusa.
Fotografisala se sa sestrom Tonečkom, ali u prilično provokativnim pozama i sa neprikladnim potezima.
Izazvala je i brojne reakcije da joj to ne priliči i da ne bi trebalo da šalje ovakve poruke javnosti i deci - naročito jer je i njena sestra tinejdžerka.
Iako postoji veliko interesovanje, sestra Sabalenke nikada nije bila direktno u centru pažnje.
Razlog tome je što je odlučila da vodi privatan život, za razliku od svoje slavne sestre.
