TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)

19. 09. 2025. u 09:12

BELORUSKA teniserka Arina Sabalenka voli da izaziva pažnju ponašanjem na društvenim mrežama, a čini se da je sad prešla granice dobrog ukusa.

FOTO: Tanjug/AP

Fotografisala se sa sestrom Tonečkom, ali u prilično provokativnim pozama i sa neprikladnim potezima.

Izazvala je i brojne reakcije da joj to ne priliči i da ne bi trebalo da šalje ovakve poruke javnosti i deci - naročito jer je i njena sestra tinejdžerka.

Iako postoji veliko interesovanje, sestra Sabalenke nikada nije bila direktno u centru pažnje.

Razlog tome je što je odlučila da vodi privatan život, za razliku od svoje slavne sestre.

