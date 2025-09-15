IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvro mesto na danas objavljenoj ATP listi.Đoković je četvrti teniser sveta sa 4.830 bodova.

FOTO: Tanjug/AP

Na vrhu ATP liste nije bilo promena. Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 11.540 bodova, drugi je Italijan Janik Siner, a treći Nemac Aleksandar Zverev.

Među prvih 10 su i Amerikanac Tejlor Fric, Amerikanac Ben Šelton, Britanac Džek Drejper, Australijanac Aleks De Minor, Italijan Lorenco Muzeti i Rus Karen Hačanov.

Od ostalih srpskih tenisera među prvih 100, Miomir Kecmanović je zadržao 47. mesto, Hamad Međedović je zadržao 66. mesto, a Laslo Đere je pao za jednu poziciju i sada zauzima 77. mesto.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 11.540

2. Janik Siner (Italija) 10.780

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.930

4. Novak Đoković (Srbija) 4.830

5. Tejlor Fric (SAD) 4.675

6. Ben Šelton (SAD) 4.280

7. Džek Drejper (Velika Britanija) 3.690

8. Aleks de Minor (Australija) 3.545

9. Lorenco Muzeti (Italija) 3.505

10. Karen Hačanov (Rusija) 3.280

..........................................................

47. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.086

..........................................................

66. Hamad Međedović (Srbija) 883

..........................................................

77. Laslo Đere (Srbija) 801

