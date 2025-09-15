IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković
Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvro mesto na danas objavljenoj ATP listi.Đoković je četvrti teniser sveta sa 4.830 bodova.
Na vrhu ATP liste nije bilo promena. Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 11.540 bodova, drugi je Italijan Janik Siner, a treći Nemac Aleksandar Zverev.
Među prvih 10 su i Amerikanac Tejlor Fric, Amerikanac Ben Šelton, Britanac Džek Drejper, Australijanac Aleks De Minor, Italijan Lorenco Muzeti i Rus Karen Hačanov.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Od ostalih srpskih tenisera među prvih 100, Miomir Kecmanović je zadržao 47. mesto, Hamad Međedović je zadržao 66. mesto, a Laslo Đere je pao za jednu poziciju i sada zauzima 77. mesto.
ATP lista:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
1. Karlos Alkaras (Španija) 11.540
2. Janik Siner (Italija) 10.780
3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.930
4. Novak Đoković (Srbija) 4.830
5. Tejlor Fric (SAD) 4.675
6. Ben Šelton (SAD) 4.280
7. Džek Drejper (Velika Britanija) 3.690
8. Aleks de Minor (Australija) 3.545
9. Lorenco Muzeti (Italija) 3.505
10. Karen Hačanov (Rusija) 3.280
..........................................................
47. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.086
..........................................................
66. Hamad Međedović (Srbija) 883
..........................................................
77. Laslo Đere (Srbija) 801
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
STAVIO JE 300.000 DOLARA DA ĆE SINER OSVOJITI JU-ES OPEN... Evo šta se potom desilo
08. 09. 2025. u 23:15
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
14. 09. 2025. u 14:03
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)