"MISLILI SMO DA ĆE ĐOKOVIĆ TO DA REŠI" Kecmanović razbio Turčina, pa se prisetio jednog od najbolnijih poraza Srbije

Miomir Kecmanović je doneo Srbiji prvi bod protiv Turske u I Svetskoj grupi Dejvis kupa u Nišu, a onda onda je analizirao susret protiv Ergija Kirkina

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

- Mislim da sam igrao dosta dobro, bio sam srećan kako sam igrao, da sam doneo prvi poen timu. Igrao sam prilično dobro, nadam se da Hamad može dovede do toga da povedemo sa 2:0.

Otvorio je dobro ovaj dvoboj.

- Znači mi dosta, nije nikada lako igrati pred našom publikom, kada očekuje od mene da pobedim, osećam odgovornost kao prvi igrač i kapiten. Trudim se da dam više na singlu.

Bili smo toliko blizu da savladamo Italijane pre par godina i uđemo u finale Dejvis kupa.

- To je bio jedan od najtežih dana, a verujem i za druge po reakciji. Nisam do sada tako nesto osetio, bili smo slomljeni. Od Novaka Đokovića se očekivalo da sve dobije, ja sam odigrao neverovatno mečeve, kad sam dobio Lorenca Musetija, mislili smo da će Nole to da reši. Nije bilo suđeno tad, da budemo dogodine u najjačem sastavu I da se opet borimo za tako nešto.

