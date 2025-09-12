SVET SPORTA U ŠOKU! Karlos Alkaraz preoteo devojku Janika Sinera

Američka manekenka i zvezda "Sports Ilustrejteda", Bruks Nejder (28), ponovo je u centru pažnje svetske javnosti – ovoga puta zbog veze sa španskim teniserom i zvezdom Ju-Es opena, Karlosom Alkarazom (22).

FOTO: Tanjug/AP

A ono što je šokantno u celoj priči je činjenica da ja famozna Nejder bila prvo povezivana sa Janikom Sinerom.

Sve je počelo kada je njena sestra, Grejs En Nejder, gostujući na radiju Page Six otkrila da Bruks dobija poruke od raznih sportista i dodala da se ime jednog od njih rimuje sa winner, što asocira na Sinera.

Bruks je ostala tajanstvena kada su je pitali o tome u emisiji Džimija Kimela, ali je ipak dala nagoveštaj da je povezana sa Sinerom.

Nakon konstatacije voditelja da je Bruks u vezi sa Sinerom, ova lepotica je poručila sestri: "Prestani da pričaš! Udariću te kada se vratimo kući".

Džimi Kimel je zatim u svojoj emisiji pitao Bruks da li je u vezi sa Janikom Sinerom. Odgovorila je:

"Je li ovo ispitivanje? Jako sam uplašena trenutno". Dodala je da bi trebalo da pita Stivena Kolberta, koji je takođe bio u studiju, čiji teniski meč su gledali.

"Ne mislim da je Siner igrao tada. Blizu si, vruće", dodala je Bruks Nejder koja je 31. avgusta gledala meč Alkaraza na Ju-Es openu. Pratila je i finale gde su snage odmerili Karlos i Janik Siner i odabrala Španca.

FOTO: Tanjug/AP

Ko je Bruks Nejder?

Rođena je 1997. u Baton Ružu, Luizijana. Proslavila se 2019. kada je pobedila na „Sports Ilustrejted“ takmičenju za kupaće kostime. Bila je na naslovnici sa Megan Foks, Martom Stjuart i Kim Petras. Zajedno sa sestrama Grejs, Meri i Sarom, pojavila se u rijaliti seriji „Volite Nejderove“ (2025.).

Pored modelinga, Nejder ima i svoj biznis, vodi kompaniju za enterijer, lansirala je liniju nakita sa brendom „Electric Picks“. Njen imetak se procenjuje na četiri miliona dolara.

Ranije je bila u braku sa Bilijem Herom, a 2024. je viđena u društvu princa Konstantina Aleksisa od Grčke i Danske.

Dok Bruks i dalje ćuti o navodima, potvrda njene sestre bila je dovoljna da romansa sa Alkarazom postane glavna tema u svetu mode i sporta.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja