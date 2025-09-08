BURNO U TENISU POSLE JU-ES OPENA! Evo šta se sve desilo dan po završetku poslednjeg grend slema

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za dve pozicije na najnovijoj WTA listi i trenutno je 41. igračica sveta sa 1.328 bodova.

Drugorangirana srpska teniserka Nina Stojanović zadržala je 156. mesto sa 456 bodova, dok je Lola Radivojević pala za 19. pozicija i sada je 195. na VTA listi sa 371 poenom.

Beloruskinja Arina Sabalenka, koja je odbranila titulu na Ju-Es openu, i dalje je najbolja teniserka sveta sa 11.225 bodova. Sabalenka je pre dva dana u finalu turnira u Njujorku pobedila Amerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 7:6 (7:3).



Poljakinja Iga Švjontek je zadržala drugo mesto, dok je Amerikanka Koko Gof i dalje treća teniserka sveta. Švjontek je sakupila 7.933 poena, a Gof 7.874.





Anisimova je posle plasmana u finale u Njujorku napredovala za pet pozicija i trenutno je četvrta igračica sveta sa 5.159 bodova, a potom slede Ruskinja Mira Andrejeva i Amerikanke Medison Kiz i Džesika Pegula.





Najnovija ATP rang lista

Podsetimo, najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za tri pozicije na najnovijoj ATP listi i od danas je četvrti igrač sveta sa 4.830 bodova, dok je prvo mesto preuzeo Španac Karlos Alkaraz sa 11.540 poena.



Alkaraz je u nedelju osvojio Ju-Es open, pošto je u finalu u Njujorku pobedio Italijana Janika Sinera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Španski teniser je preuzeo prvo mesto na ATP listi od Sinera, koji je trenutno drugi igrač sveta sa 10.780 bodova. Siner je bio 65 nedelja na čelu ATP liste.



Alkaraz je danas započeo 37. nedelju na listi najboljih tenisera sveta.

Nemac Aleksandar Zverev se i dalje nalazi na trećoj poziciji na ATP listi sa 5.930 poena, dok je Đoković četvrti igrač sveta.





U Top 10 najboljih tenisera sveta nalaze se još Britanac Džek Drejper, Australijanac Aleks de Minor, Italijan Lorenco Muzeti i Rus Karen Hačanov.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović pokvario je plasman za pet pozicija i trenutno se nalazi na 47. mestu na ATP listi sa 1.086 bodova.

Hamad Međedović je pao za devet pozicija i sada je 66. igrač sveta sa 883 poena, dok je Laslo Đere nazadovao na 76. mesto na ATP listi sa 801 bodom.



