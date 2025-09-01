Tenis

AUSTRALIJANAC SIGURAN U OSMINI FINALA JU-ES OPENA: Aleks De Minor čeka Rusa ili Kanađanina u četvrtfinalu

Filip Milošević

01. 09. 2025. u 19:12

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u četvrtfinale poslednjeg grend slem turnira sezone, US Opena, pošto je danas u osmini finala pobedio Švajcarca Leandra Ridla 6:3, 6:2, 6:1.

АУСТРАЛИЈАНАЦ СИГУРАН У ОСМИНИ ФИНАЛА ЈУ-ЕС ОПЕНА: Алекс Де Минор чека Руса или Канађанина у четвртфиналу

Tanjug/AP

Meč je trajao jedan sat i 33 minuta. De Minor je osmi teniser sveta, dok se Ridl nalazi na 435. mestu ATP liste.

Australijski teniser će u četvrtfinalu poslednjeg grend slem turnira u sezoni igrati sa pobednikom meča između Rusa Andreja Rubljova i Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U preostala dva duela osmine finala sastaće se Lorenco Muzeti (Italija) - Žaume Munar (Španija) i Janik Siner (Italija) - Aleksander Bublik (Kazahstan).

US Open se igra do 7. septembra za nagradni fond od 90 miliona dolara.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 6

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!