AUSTRALIJANAC SIGURAN U OSMINI FINALA JU-ES OPENA: Aleks De Minor čeka Rusa ili Kanađanina u četvrtfinalu
Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u četvrtfinale poslednjeg grend slem turnira sezone, US Opena, pošto je danas u osmini finala pobedio Švajcarca Leandra Ridla 6:3, 6:2, 6:1.
Meč je trajao jedan sat i 33 minuta. De Minor je osmi teniser sveta, dok se Ridl nalazi na 435. mestu ATP liste.
Australijski teniser će u četvrtfinalu poslednjeg grend slem turnira u sezoni igrati sa pobednikom meča između Rusa Andreja Rubljova i Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.
U preostala dva duela osmine finala sastaće se Lorenco Muzeti (Italija) - Žaume Munar (Španija) i Janik Siner (Italija) - Aleksander Bublik (Kazahstan).
US Open se igra do 7. septembra za nagradni fond od 90 miliona dolara.
