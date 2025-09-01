JU-ES OPEN! Novak Đoković pregazio Nemca i zakazao spektakularno četvrtfinale
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Ju-Es opena pobedom nad Nemcem Janom-Lenardom Štrufom rezultatom 3:0, po setovima 6:3, 6:3 i 6:2.
Đoković je za manje od dva sata uspeo da savlada 144. igrača sveta i nastavi pohod ka osvajanju 25. grend slema u karijeri.
Očekivalo se da bi Štruf nakon velike pobede protiv Frensisa Tijafoa mogao da pruži značajniji otpor, ali nije imao šanse u susretu sa sedmim teniserom sveta.
Đoković je duel započeo sa dva brejka i prednošću od 4:0 u prvom setu, te Štrufu nije pomoglo ni to što je u petom gemu oduzeo servis rivalu.
Srpski teniser nije dozvolio da ga to poremeti i bez problema je održao prednost od jednog brejka do kraja seta.
U drugom setu je Nemac odolevao sve do sedmog gema, kada je poklekao i dozvolio brejk, što se ponovilo i dva gema kasnije za veliku prednost nekadašnjeg broja jedan na ATP listi.
Šanse za eventualni preokret su tada nestale, što je Đoković potvrdio i u rećem setu i rutinski se izborio za plasman među osam najboljih na poslednjem grend slemu u sezoni.
Đoković je napravio mnogo više direktnih poena i manje je grešio, čime je nadoknadio činjenicu da prvi servis nije ubacivao u velikom procentu.
U četvrtfinalu ga očekuje duel protiv domaćeg tenisera Tejlora Frica, koji je takođe sa 3:0 eliminisao Čeha Tomaša Mahača.
