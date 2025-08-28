Tenis

PALA ODLUKA! Evo protiv koga će Novak Đoković igrati u trećem kolu Ju-Es opena

28. 08. 2025. u 07:39

Najbolji srpski teniser Novak Đoković trebao je, projekcijom žreba, u prva tri kola na Ju-Es openu da igra protiv trojice domaćih igrača.

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, Aleks Mikelsen nije opravdao očekivanja, pa se na Novakovom putu našao Kameron Nori.

Nori je u drugom kolu savladao Argentinca Fransiska Komesanju 3:1, po setovima 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:4).

Upravo je Komesanja u prvom priredio senzaciju i izbacio Mikelsena.

Nori je stara Novakova mušterija. Do sada su igrali šest puta i Đoković ima stopostotan učinak. Ove godine su igrali dva puta.

Podsetimo, Đoković je prethodno Svajdi prepustio jedan set.

Duel između Srbina i Britanca je na programu u petak, a tačna satnica biće poznata naknadno.

