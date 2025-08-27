TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
Sačia Vikri nedavno je postala predmet pažnje medija i teniske javnosti zbog svog rada na platformi OnlyFans, i to uporedo sa profesionalnom teniskom karijerom.
Vikri je otvorila "OF" nalog u januaru ove godine. Ta platforma, koja je prvobitno bila poznata samo po tzv. "adult content"-u, sada se koristi i za druge vrste sadržaja, uključujući i onaj koji nudi Vikri.
U intervjuima dok traje Ju-Es open, Vikri je izrazila da je "otvorena za istraživanje novih prilika van tenisa", naglašavajući da joj je važno da bude autentična i da ne brine šta drugi misle o njoj. Rekla je da je OnlyFans "najlakši novac koji je ikad zaradila" i da uživa u tome.
Na svom Instagram nalogu, gde ima preko 40.000 sledbenika, Vikri promoviše "poseban" sadržaj na OnlyFans, uključujući video snimke poput "najdužeg tuširanja", "noćnog istezanja" i "zavodljivog plesa na brodiću". Međutim, ona ističe da ne deli eksplicitan sadržaj, već se fokusira na marketing svoje ličnosti i brenda.
Koliko teniserka zarađuje na OnliFansu?
Pretplatnici mogu da pristupe njenom sadržaju za 12,99 dolara mesečno. Pored toga, ona je spomenula da sada "zahteva depozit od 1.000 dolara od muškaraca koji žele da izlaze sa njom", što je deo njenog pristupa odnosima nakon loših iskustava sa muškarcima.
Pritom, nije jedina iz sveta tenisa koja se oprobala i na pomenutoj platformi "za odrasle" - uradili su to i Nik Kirjos i Arina Rodionova, takođe zbog dodatnog prihoda.
