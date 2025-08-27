TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)

Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.

FOTO: Tanjug/AP

Sačia Vikri nedavno je postala predmet pažnje medija i teniske javnosti zbog svog rada na platformi OnlyFans, i to uporedo sa profesionalnom teniskom karijerom.

Vikri je otvorila "OF" nalog u januaru ove godine. Ta platforma, koja je prvobitno bila poznata samo po tzv. "adult content"-u, sada se koristi i za druge vrste sadržaja, uključujući i onaj koji nudi Vikri.

U intervjuima dok traje Ju-Es open, Vikri je izrazila da je "otvorena za istraživanje novih prilika van tenisa", naglašavajući da joj je važno da bude autentična i da ne brine šta drugi misle o njoj. Rekla je da je OnlyFans "najlakši novac koji je ikad zaradila" i da uživa u tome.

“US Open Tennis Star Sachia Vickery Goes Viral After Revealing She Charges $1,000 Per Date and Runs a $12.99 OnlyFans, Calling It the Easiest Money She’s Ever Made”..... #sachiavickery pic.twitter.com/RcFm9SSzdR — USA INSIDER (@usainsider001) August 22, 2025

Na svom Instagram nalogu, gde ima preko 40.000 sledbenika, Vikri promoviše "poseban" sadržaj na OnlyFans, uključujući video snimke poput "najdužeg tuširanja", "noćnog istezanja" i "zavodljivog plesa na brodiću". Međutim, ona ističe da ne deli eksplicitan sadržaj, već se fokusira na marketing svoje ličnosti i brenda.

Koliko teniserka zarađuje na OnliFansu?



Pretplatnici mogu da pristupe njenom sadržaju za 12,99 dolara mesečno. Pored toga, ona je spomenula da sada "zahteva depozit od 1.000 dolara od muškaraca koji žele da izlaze sa njom", što je deo njenog pristupa odnosima nakon loših iskustava sa muškarcima.

Pro Tennis Star, Sachia Vickery is Charging Men $1,000, Deposit For Dates After Joining Onlyf*Ns



"I No Longer Date For Free Due To The Behavior Of Men pic.twitter.com/962xYoMFAU — Daily Loud (@DailyLoud) August 22, 2025





🇺🇸 TENNIS PLAYER DISCOVERS ONLYFANS IS A MORE LUCRATIVE RACKET



Ranked 559th in tennis, Sachia Vickery made more in two days on OnlyFans than most tournament prize money:



"I will never talk s--t about girls on OnlyFans ever again... the amount I made on there in my first two… pic.twitter.com/xC7JsbUDSE — Alexkennedy (@Alexkennedy310) August 21, 2025

Pritom, nije jedina iz sveta tenisa koja se oprobala i na pomenutoj platformi "za odrasle" - uradili su to i Nik Kirjos i Arina Rodionova, takođe zbog dodatnog prihoda.

Breaking 🚨 Tennis star's bold move! Arina Rodionova joins OnlyFans after divorce ...! pic.twitter.com/wQXVQen0Fq — Hopes (@Hopes_times) February 4, 2025

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju