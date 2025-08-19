TENISKI USTANAK! Ne mogu više da trpe, Španac grmi na ATP, Rus najavio totalni bojkot

TENIS postaje sve više surov sport. Videli smo to i sinoć kada je Janik Siner iscrpljen morao da preda meč Karlosu Alkarazu.

FOTO: Tanjug/AP

To kao da je bila inicijalna kapisla da se pono priča o natrpanom kalendaru koji teniseri ne mogu više da isprate.

Bio je kraj jula kada je Alehandro Davidovič-Fokina osudio ATP zbog veoma gustog rasporeda.

- Danas želim da izrazim svoje razočaranje i bes prema ATP-u. Sutra svi mečevi počinju u 12:30, osim našeg, koji počinje u 11:00. Nalazimo se na sat vremena od kluba, što nas tera da ustanemo veoma rano kako bismo stigli u normalnom stanju.

Foto: Profimedia

No, televizija, ulaznice, sve je bitnije od igrača, kako je i sam rekao.

Sada je odlučio da objavi par rečenica i posle poraza Janika Sinera od Karlosa Alkaraza u finalu mastersa u Sinsinatiju.

Siner je predao pri rezultatu 5:0 za Španca, praktično da nije mogao da udara lopticu.

- Finale u ponedeljak, u 3 popodne, u avgustu, u Sinsinatiju, posle cele turneje kroz Toronto i Sinsinati, sa toliko odustajanja i igračima koji su mrtvi fizički… nešto mora da se promeni - napisao je on.

Sličnog mišljenja je i Danil Medvedev. Poznat je ruski teniser kao neko ko nema problem sa tim da javno kaže ono šta misli, bez obzira kako neki drugi mogu to da protumače. Tako je i sada napravio haos pošto je najavio da će da bojkotuje mečeve koji budu počinjali u 11 sati.

FOTO: Tanjug/AP

- Pričao sam sa svojim timom i rekao sam im 'Slušajte, kada napunim 35 godina, bojkotovaću mečeve koji se igraju u 11 ujutru'. Stvarno to kažem, neću da igram, predaću ih. Objasniću da sam se uspavao, da se nisam probudio na vreme. Izvinite - rekao je Medvedev u izjavi za britanski "Gardijan".

- Po mom mišljenju, 11 sati za meč je previše rano. Morate da se probudite oko 6.30 ujutru. Ako igrate u večernjem terminu onda ustajete oko 9 ujutru. To menja celu perspektivu meča. Sa mentalnog aspekta, to je baš ludo - zaključio je Medvedev.

ATP je na velikim mukama kako ispuniti želju igračima, sponzorima, kladionicama... Nema šta očekuje nas i te kako zanimljiv i buran period u svetu tenisa.

