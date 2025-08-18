ŠOK U FINALU SINSINATIJA: Karlos Alkaraz osvojio titulu, Siner predao meč posle pet gemova
FINALE mastersa u Sinsinatiju je završeno na način na koji to niko nije želeo, posle svega 23 minuta igre. Titulu je osvojio Karlos Alkaraz.
Španac je pobedio branioca trofeja Janika Sinera koji je posle pet odigranih gemova morao da preda meč i to pri rezultatu 5:0 za drugog na ATP listi.
Uzrok povrede Italijana nije poznat, ali se u nekoliko navrata držao u predelu stomaka. Na kraju je doneo odluku da je najbolje da ne odigra duel do kraja.
Razlog za to je sigurno što uskoro počinje Ju-Es open (24. avgust - 7. septembar) i ne želi da se pogorša to što ga muči.
Alkaraz je za kratko trajanje susreta čak tri puta rivalu oduzeo servis. Na kraju je na način na koji sigurno nije želeo došao do prve titule u karijeri u Sinsinatiju.
Vredi istaći da je ovo Špancu osma titula sa turnira iz serije 1.000, a šesta koju je osvojio ove sezone (Roterdam, Monte Karlo, Rim, Rolan Garos, Kvins i Sinsinati).
