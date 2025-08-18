TOTALNA DOMINACIJA: Siner i Alkaraz u odabranom teniskom društvu

JANIK Siner i Karlos Alkaraz boriće se za trofej na mastersu u Sinsinatiju. To uopšte ne treba da čudi, s obzirom na to koliko su Italijan i Španac dominantni ove sezone.

Foto: EPA-EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES

Jedan podatak pokazuje da su ova dvojica tenisera obeležila 2025. godinu, iako ima još dosta do kraja iste.

Naime, Siner i Alkaraz su peti par u Open eri koji se sastao u četiri ili više finala na ATP nivou u sezoni pre nego što su napunili 25 godina.

Ovo su još uspeli da urade:

Mekenro - Lendl (1983), Edberg - Beker (1990), Federer - Nadal (2006), Nadal - Đoković (2011).

4 - Jannik Sinner and Carlos Alcaraz are the fifth pair in the Open Era to meet in 4+ ATP level finals in a season before turning 25:



McEnroe-Lendl (1983)

Edberg-Becker (1990)

Federer-Nadal (2006)

Nadal-Djokovic (2011)

Sinner-Alcaraz (2025) 🆕



Duopoly.#CincyTennis | @atptour pic.twitter.com/aZVNBOw6Xq — OptaAce (@OptaAce) August 17, 2025

Janik i Karlos su ove sezone u meču za trofej igrali u Rimu, zatim na Rolan Garosu i Vimbldonu. Duel u Sinsinatiju biće im četvrti u finalu u 2025. godini.

U tim duelima je dva puta slavio Alkaraz (Rim i Rolan Garos), jednom Siner (Vimbldon).

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

