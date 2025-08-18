Tenis

TOTALNA DOMINACIJA: Siner i Alkaraz u odabranom teniskom društvu

Časlav Vuković

18. 08. 2025. u 17:13

JANIK Siner i Karlos Alkaraz boriće se za trofej na mastersu u Sinsinatiju. To uopšte ne treba da čudi, s obzirom na to koliko su Italijan i Španac dominantni ove sezone.

Foto: EPA-EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES

Jedan podatak pokazuje da su ova dvojica tenisera obeležila 2025. godinu, iako ima još dosta do kraja iste.

Naime, Siner i Alkaraz su peti par u Open eri koji se sastao u četiri ili više finala na ATP nivou u sezoni pre nego što su napunili 25 godina.

Ovo su još uspeli da urade:

Mekenro - Lendl (1983), Edberg - Beker (1990), Federer - Nadal (2006), Nadal - Đoković (2011).

Janik i Karlos su ove sezone u meču za trofej igrali u Rimu, zatim na Rolan Garosu i Vimbldonu. Duel u Sinsinatiju biće im četvrti u finalu u 2025. godini.

U tim duelima je dva puta slavio Alkaraz (Rim i Rolan Garos), jednom Siner (Vimbldon).

