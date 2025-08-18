TOTALNA DOMINACIJA: Siner i Alkaraz u odabranom teniskom društvu
JANIK Siner i Karlos Alkaraz boriće se za trofej na mastersu u Sinsinatiju. To uopšte ne treba da čudi, s obzirom na to koliko su Italijan i Španac dominantni ove sezone.
Jedan podatak pokazuje da su ova dvojica tenisera obeležila 2025. godinu, iako ima još dosta do kraja iste.
Naime, Siner i Alkaraz su peti par u Open eri koji se sastao u četiri ili više finala na ATP nivou u sezoni pre nego što su napunili 25 godina.
Ovo su još uspeli da urade:
Mekenro - Lendl (1983), Edberg - Beker (1990), Federer - Nadal (2006), Nadal - Đoković (2011).
Janik i Karlos su ove sezone u meču za trofej igrali u Rimu, zatim na Rolan Garosu i Vimbldonu. Duel u Sinsinatiju biće im četvrti u finalu u 2025. godini.
U tim duelima je dva puta slavio Alkaraz (Rim i Rolan Garos), jednom Siner (Vimbldon).
