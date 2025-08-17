ANA IVANOVIĆ "OČAJNA": Moli fanove za pomoć (VIDEO)
NEKADA najbolja teniserka planete, Ana Ivanović uživa u drugoj mladosti nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera. Ona se nedavno oglasila na društvenim mrežama gde je fanove zamolila da joj otklone veliku dilemu.
Lepa Beograđanka uživa u odmoru sa decom, i sve češće deli fotografije i snimke u različitim modnim izdanjima. Ovoga puta je, međutim, odlučila da uključi i fanove u izbor.
Na snimku koji je objavila, Ana je najpre pozirala u dugačkoj crnoj mrežastoj haljini ispod koje se nazirao crni veš.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Potom se bivša teniserka snimila i u opuštenoj varijanti – kratkoj teksas suknji i šarenoj majici. Njene vitke noge bile su u prvom planu, što nije promaklo pažljivim pratiocima.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Opšte poznato je da žene vode pravu unutrašnju borbu kad treba da izaberu savršenu kombinaciju i da su često, neironično, na ivici nervnog sloma.
Ni Ana očigledno nije imuna na taj problem. Iako deluje smireno i nasmejano, izbor garderobe joj, prema svemu sudeći, zadaje ozbiljnu glavobolju.
- Letnje odevne kombinacije. Koju biste vi odabrali?, napisala je Ana uz objavu, priznajući da ni sama ne može da odluči.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
"JOKIĆ JE LUD": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 08:25
NIKOLA JOKIĆ OČITAO LEKCIJU SAIGRAČU: Zbog ovoga mu se divi cela Srbija (VIDEO)
16. 08. 2025. u 09:09
"VIDEĆEMO"... Svetislav Pešić još jednom o stanju Vasilija Micića
16. 08. 2025. u 08:12
POTENCIJALNA MINA IZ KOMŠILUKA: Evo zašto treba izbegavati igranje na prvog protiv poslednjeg
NOVAJLIJA Čiksereda nije se najbolje snašla na startu rumunskog prvog razreda i u šestom kolu sa poslednje pozicije dočekuje lidera prvenstva Univerzitateu iz Krajove.
17. 08. 2025. u 12:09
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda šokirale su "delije".
17. 08. 2025. u 15:16
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)