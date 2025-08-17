Tenis

ANA IVANOVIĆ "OČAJNA": Moli fanove za pomoć (VIDEO)

Новости онлајн

17. 08. 2025. u 08:48

NEKADA najbolja teniserka planete, Ana Ivanović uživa u drugoj mladosti nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera. Ona se nedavno oglasila na društvenim mrežama gde je fanove zamolila da joj otklone veliku dilemu.

Foto: Profimedia

Lepa Beograđanka uživa u odmoru sa decom, i sve češće deli fotografije i snimke u različitim modnim izdanjima. Ovoga puta je, međutim, odlučila da uključi i fanove u izbor.

Na snimku koji je objavila, Ana je najpre pozirala u dugačkoj crnoj mrežastoj haljini ispod koje se nazirao crni veš. 

Potom se bivša teniserka snimila i u opuštenoj varijanti – kratkoj teksas suknji i šarenoj majici. Njene vitke noge bile su u prvom planu, što nije promaklo pažljivim pratiocima.

Opšte poznato je da žene vode pravu unutrašnju borbu kad treba da izaberu savršenu kombinaciju i da su često, neironično, na ivici nervnog sloma. 

Ni Ana očigledno nije imuna na taj problem. Iako deluje smireno i nasmejano, izbor garderobe joj, prema svemu sudeći, zadaje ozbiljnu glavobolju.

- Letnje odevne kombinacije. Koju biste vi odabrali?, napisala je Ana uz objavu, priznajući da ni sama ne može da odluči.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

