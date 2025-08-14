ŽENE TUGUJU: "Najpoželjniji slobodni teniser" propušta Ju-Es open 2025!
Važi za najpoželjnijeg neženju u "belom sportu", vole ga mnogi, ali - publika na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država ga neće videti ove sezone.
Italijanski teniser Mateo Beretini neće učestvovati na narednom grend slemu, Ju-Es openu.
On je obavestio organizatore da neće igrati, što znači da se još nije opravio od povrede za koju se sumnja da je i glavni razlog što je izgubio u prvom kolu Vimbldona i od tada nije igrao.
Ovaj 20-godišnji Rimljanin je na Ju-Es openu najdalje dogurao do polufinala (2019), baš kao i na Australijan openu, dok je finale Vimbldona igrao 2021, kada ga je Novak Đoković pobedio u tri seta.
Beretini je, inače, delimično brazilskog porekla preko svoje bake po majci Lucije Fogase, Brazilke rođene u Rio de Žaneiru.
Od 2019. do 2022. godine bio je u vezi sa australijskom teniserkom hrvatskog porekla Ajlom Tomljanović.
U januaru 2023. godine prvi put je javno viđen sa novom devojkom, italijanskom televizijskom voditeljkom Melisom Satom.
Ipak, u februaru 2024., Beretini je potvrdio da je raskinuo sa Melisom na onlajn konferenciji za novinare i od tad ima status "najpoželjnijeg slobodnog tenisera" na ATP turneji.
