VTA LISTA: Olga Danilović nazadovala, Arina suvereno drži prvo mesto

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović nazadovala je sa za tri pozicije na najnovijoj WTA listi i sada se nalazi na 43. mestu sa 1.286 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo prva sa 12.010.

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Koko Gof je druga teniserka sveta sa 7.669 bodova, dok se Iga Švjontek nalazi na trećoj poziciji sa 6.933.

Džesika Pegula se nalazi na četvrtom mestu WTA liste, dok je Mira Andrejeva peta teniserka sveta.

Medison Kiz napredovala je za dva mesta i sada je šesta teniserka sveta, slede Ćinven Ženg i Amanda Anisimova, koje su nazadovale za po jednu poziciju.

U prvih 10 na WTA listi nalaze se još i Jasmin Paolini i Elena Ribakina, koja je napredovala za dva mesta.

Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević je trenutno 152. na WTA listi sa 470 bodova, dok se Nina Stojanović nalazi na 157. mestu sa 457.

