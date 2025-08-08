Tenis

VTA LISTA: Olga Danilović nazadovala, Arina suvereno drži prvo mesto

Filip Milošević

08. 08. 2025. u 11:29

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović nazadovala je sa za tri pozicije na najnovijoj WTA listi i sada se nalazi na 43. mestu sa 1.286 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo prva sa 12.010.

ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић назадовала, Арина суверено држи прво место

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Koko Gof je druga teniserka sveta sa 7.669 bodova, dok se Iga Švjontek nalazi na trećoj poziciji sa 6.933.

Džesika Pegula se nalazi na četvrtom mestu WTA liste, dok je Mira Andrejeva peta teniserka sveta.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Medison Kiz napredovala je za dva mesta i sada je šesta teniserka sveta, slede Ćinven Ženg i Amanda Anisimova, koje su nazadovale za po jednu poziciju.

U prvih 10 na WTA listi nalaze se još i Jasmin Paolini i Elena Ribakina, koja je napredovala za dva mesta.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević je trenutno 152. na WTA listi sa 470 bodova, dok se Nina Stojanović nalazi na 157. mestu sa 457.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA MARAKANI: Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca

SPEKTAKL NA "MARAKANI": Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca