VTA LISTA: Olga Danilović nazadovala, Arina suvereno drži prvo mesto
Najbolja srpska teniserka Olga Danilović nazadovala je sa za tri pozicije na najnovijoj WTA listi i sada se nalazi na 43. mestu sa 1.286 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo prva sa 12.010.
Koko Gof je druga teniserka sveta sa 7.669 bodova, dok se Iga Švjontek nalazi na trećoj poziciji sa 6.933.
Džesika Pegula se nalazi na četvrtom mestu WTA liste, dok je Mira Andrejeva peta teniserka sveta.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Medison Kiz napredovala je za dva mesta i sada je šesta teniserka sveta, slede Ćinven Ženg i Amanda Anisimova, koje su nazadovale za po jednu poziciju.
U prvih 10 na WTA listi nalaze se još i Jasmin Paolini i Elena Ribakina, koja je napredovala za dva mesta.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević je trenutno 152. na WTA listi sa 470 bodova, dok se Nina Stojanović nalazi na 157. mestu sa 457.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
08. 08. 2025. u 07:05
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)