HRVAT PODIGAO BURU: Legenda ne može da veruje šta je Ivanišević rekao

Goran Ivanišević poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku i uvek kaže ono što misli. Tako je nedavno javno iskritikovao Stefanosa Cicipasa čiji je trener odnedavno, a njegove reči odjeknule.

Foto: Profimedia

Grk je predao meč prvog kola Vimbldona Francuzu Rojeru zbog povrede leđa.

Ivanišević je rekao da nikada nije video nespremnijeg igrača od Cicipasa, što je zasmetalo Džimu Kurijeru, slavnom američkom teniseru.

- Više puta sam se pitao da li je to neka šala, ne čujete da takve stvari od trenera. Iako je Goran osoba koja kaže istinu u lice, očekujete da treneri budu malo pažljiviji. Kada malo dublje analizirate, vidite da je pričao o fizičkom stanju, posebno o problemu sa leđima. Rekao je da je on u boljoj fizičkoj formi. Ne pričam hrvatski, voleo bih da čujem ton koji je koristio, mnogo bi nam to pomoglo. Ako si Cicipas i slušaš našu emisiju, pomislio bi šta je ovo dođavola - rekao je Kurijer.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu