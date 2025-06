DUBOK DŽEP ZA SUVENIRE I UŽIVANJE: Na proteklom Rolan Garosu se igrao tenis, ali su mogli da se kupe i čaršavi, benkice, lutkice...

Grend slemovi su sjajna prilika da se uživa u tenisu, ali i da se kući ponese suvenir. Tako je to bilo i na Rolan Garosu.

Foto: Goran Čvorović

Za to je trebalo pripremiti podeblji novčanik. Ali, ko voli – ne žali. A uspomena ostaje. Pokazali su to i dugački redovi ispred zvaničnog butika Rolan Garosa koji se nalazio ispod terena broj 2 i 3.

Ko je želeo da poseduje reket s Rolan Garosa, zavisno od toga da li je namenjen juniorima ili profesionalcima, morao je da izdvoji između 50 i 280 evra. Bilo je ovde i šortseva, suknjica, torbi, majica, džempera… Sve što sportska duša ište.

Benkicu za bebu s utisnutim znakom Rolan Garosa trebalo je platiti 18 evra, žensku majicu s kragnicom 60, običnu mušku 37. Štrikani džemper s širokim "Ve" izrezom stajao je 85, kačketi svih slemova 26, šuškavac 60, kišobrani od 45 do 65. Proteklih dana baš su poslužili.

Najjeftinija majica za odrasle s oznakom RG koštala je 30 evra, a za decu 24. Duks je bio 70. Svašta je moglo da se pazari. Krpena lutkica koštala je 50, šolja 15, karte za igru 20, neseser 10, zimski prsluk 80, minijaturna maketa najnovijeg električnog "renoa 5" sa logom turnira 30, lepeza 17, grafitna olovka 3, hemijska u četiri boje 7, magnet za frižider 8, privezak 10…

Prekrivač od sintetike za ogrtanje u hladne večeri koštao je 35 evra, peškir 38, a onaj za plažu 75. Mogli su ovde da se kupe i oker ligenštuli za bašte za 79 evra i spoljne lampe za 49. Sa Rolan Garosom može da se ode i u san. Jastučnica se prodavala po ceni od 32 evra, a jorganski čaršav 110, 140 i 160, zavisno od toga da li vam treba više ili manje mesta u krevetu, i da li spavate sami ili sa nekim.

Kod marke s krokodilom, patike su bile od 120 do 160 evra, prsluk 180, majica 90. Šešir je bio 130, kačket 70, čarape 35, kaiš 45, znojice – dve u paru 20, ranac 110, ženska torba 260. Prestiž se plaća.

Postojala su ovde i posebna odeljenja s proizvodima koji nose oznake poznatih tenisera. Beležnica s Rafinim znakom je bila 15 evra, duks s njegove akademije 60, majica s rogovima "Bika s Majorke" 90, kačket 25… Noletova majica i kačket zajedno koštali su 75, šorts 95, gornji deo trenerke 260…

Ko nije bio u Parizu, sve to može da kupi i onlajn. Bude onda i popusta.

Pun novčanik morali su da imaju i oni koji su, između posmatranja loptice što odskače, želeli da se okrepe. Sendviči sa šunkom i kačkavaljem koje su u korpi raznosili simpatični prodavci koštali su 9,80 evra. Flašica vode od pola litre trebalo je da se plati 3,9 evra, mineralna je 4,2, poznato gazirano bezalkoholno piće od 3,9.

Pivo koje su nosači nosili na leđima i točili usput, koštalo je 10 evra, a za kauciju plastične čaše trebalo je izdvojiti još 2. Ove godine na taj način točilo se samo bezalkoholno pivo. Bilo je i onog pravog, u kioscima, po ceni od 6,2 evra za 25 centilitara i 11 za pola litre.

Šampanj čuvene francuske marke, zavisno od finoće, koštao je od 18 do 24 evra za čašu od 12, a 100 do 135 za bocu. Uz to, mogao je da se gricka čips po ceni od 5,60 evra, dok se čekalo na sledeći meč.