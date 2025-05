RADOST ZBOG GREND SLEM PRVENCA: Hamad Međedović se borio sa pčelom, vadili mu krv na antidoping kontroli, ali došao vedar pred novinare

Raspoložen je bio posle prve pobede u glavnom žrebu jednog grend slema Hamad Međedović (74 ATP), koji je u 1. kolu Rolan Garosa sigurno slavio protiv Poljaka Kamila Majhrzaka (96) sa 6:3, 6:3, 7:6 (2). Ovaj trijumf doneo mu je veliko olakšanje.

Foto: Goran Čvorović

- To sam čekao puno i tome sam bio blizu više puta. Puno mi znači ova pobeda i srećan sam zbog nje. Verujem u sebe, znam da nije nimalo nerealno da prođem prvo kolo, i dalje, na grend slemu – blistao je Hamad posle pobede.

Ističe naš igrač da je veoma zadovoljan svojim nastupom u Parizu.

- Dosta stvari je išlo u moju korist, onako kako sam zamišljao i planirao. Došlo je do malog pada u 3. setu, što je neizbežno kada se igraju tako dugi mečevi. Imao je moj protivnik i set loptu, ali srećom nije je uzeo – opisao je Međedović meč iz svog ugla.

Tada je odservirao 215 kilometara na sat.

- Neverovatno! Sad kada razmišljam o tome, nikada to ne bih uradio, ali u tom trenutku je bilo tako. I ispalo je super na kraju.

Imao je u odlučujućim momentima i tri asa:

- Odservirao sam zaista sjajno i to mi je dobro došlo.

U trenutku kada je imao mali pad u igri, Hamad je, po običaju, vikao na sebe, ali i na svoj tim. To mu, očigledno, vraća energiju.

- Na to su navikli svi koji me gledaju. U prvom meču sam se trudio da toga bude što manje. Ali, kada vodiš s 2:0 i kada si tako blizu, a tako daleko, moglo je sve da se izjalovi, da odemo u 4. set i tako krenemo iz početka. Nemam puno iskustva u grend slem mečevima, još pokušavam da razmumem kako sve to funkcioniše, pošto je svakako drugačije nego na drugim turnirima. Trudio sam se da se vratim s mojom "standarnom drekom" – odgovorio je vedro Hamad na pitanje "Novosti" na konferenciji za medije.

Hamad u šali kaže da zbog njegove vike "niko, hvala bogu, nije bio povređen."

- Stradala je samo pčela koja je htela da me ubode!

U jednom trenutku je čak zamalo "stradao" i zub, kada je pesnicu približio usni.

- Bila je to šala, malo sam se udario, da ne bih vikao, malo sam sebe "razbudio", ali sve je bilo dobro.

Novinare je zanimalo i šta teniser može da dobije u kriznim trenucima od svog tima, kada traži pomoć.

- Dešavalo se da me trener namerno "isprovocira," ne bih li živnuo i podigao se. U tom trenutku je najvažnija njihova podrška i da mi se kažu prave reči. Ponekad je i provokacija dobra, pa se ja kao naljutim na njih po principu "sad ću ja da vam pokažem", pa odigram bolje. Oni su tu, ne osećaš se da si sam i njihova podrška je, naravno, najvažnija.

S jedne strane tribina je bio tim, s druge porodica. Kako se odlučuje kome će da se okrene?

- Uglavnom sam bio okrenut prema svom timu, ali u nekim situacijama, kada sam možda bio "ljut" na trenera jer mi nešto nije rekao ili ja nisam zadovoljan, onda sam se okretao prema porodici. To je pravi balans.

Hamad je poznat po tome što posle svakog seta otvara svesku sa savetima.

- U zavisnosti od rezultata, pročitam nekoliko rečenica. Na svakom setu za ovaj meč je pisalo: U narednih pet-šest gemova ućuti! – nije gubio Hamad vedar duh.

Na meču protiv Poljaka podržavali su ga roditelji i sestre Najla i Naida.

- Dođu često na turnire da me podrže. Trenutno živim u Španiji. Živeo sam u Beogradu od svoje desete godine, ali sam se preselio u Španiju prošlog novembra. Bude često neko sa mnom od porodice, ali oni su u principu i dalje u Srbiji.

Međedović sada živi između Malage i Marbelje, a u Španiji je, ističe, nekoliko puta trenirao i sa Noletom. Uči i španski.

Hamad je, inače, na konerenciju za medije došao nekoliko sati posle meča, a razlog za to je bila antidoping kontrola. Pred novinarima se pojavio s flasterom na desnoj ruci.

- Prvi put mi se to desilo. Dao sam urin, a posle toga su mi vadili krv. Ranije je to bilo tako što te samo "pecnu" i uzmu ti kap krvi. Ovo je bilo baš pravo vađenje s iglom.

Jedno od novinarskih pitanja odnosnilo se i na nedavnu preporuku Međunarodne jedinice za integritet u tenisu (ITIA) da se sada igrači pre doping kontrole nadledaju u svakom trenutku, čak i kad se tuširaju.

- Iz principa nisam hteo da se tuširam posle meča, radije bih smrdeo, nego da me gledaju dok se tuširam! Idem sada pod tuš - kazao je Hamad nasmejan.

A onda je nastavio u vedrom stilu.

- Gledaju te oni stalno, šta god da odlučiš oni su konstantno uz tebe. To je što je, svima je isto.