VELIKA ČAST ZA RAFU NADALA: Rolan Garos priprema iznenađenje za Španca

Rolan Garos će ponuditi doživotno partnerstvo bivšem španskom teniseru Rafaelu Nadalu.

FOTO: Tanjug/AP

Nadal će dobiti posebnu počast na Rolan Garosu, na terenu Filip Šatrije – centralnom terenu na kojem se igra francuski grend slem.

Trebala je da se održi posebna ceremonija prošle godine, kada je izgubio u prvom kolu od Nemca Aleksandra Zvereva, ali se tada još nije znalo da li će nastaviti da igra ili će da se penzioniše.

U novembru 2024. godine objavio je povlačenje iz profesionalnog tenisa, pa će ova ceremonija da se održi 2025. godine.

FOTO: Tanjug/AP

To će biti jedini zvanični omaž Nadalu ove godine.

Direktorka Rolan Garosa, Ameli Morezmo, u ekskluzivnom intervjuu za "Eurosport", objasnila je neke detalje o tome kako će Nadalu biti organizovana ceremonija.

- Želimo da odamo počast Rafi i da ga proslavimo kako dolikuje. On je ovde 14 puta pobedio i to je za njega veoma posebna uspomena – veoma poseban odnos između turnira i Rafe. Dakle, mi to želimo, a i on to želi. Posetili smo ga zajedno sa Žilom (predsednikom Teniske federacije) u decembru. On želi nešto jednostavno, autentično i istinito – baš kao što je i on sam. Zato pokušavamo da se držimo tog pristupa - rekla je Morezmo.

Pomenuta je i mogućnost da Nadal ostane povezan sa Rolan Garosom.

- Ništa nije definitivno odlučeno, ali i Rolan Garos i Rafa žele da nastave tu priču i nakon završetka njegove teniske karijere. Naći ćemo način. Zaista možemo da radimo na nečemu što njega čini srećnim, a i nas - dodala je Morezmo.

