IZNENAĐENJE U MONTE KARLU: Eliminisan deveti teniser sveta u osmini finala

RUSKI teniser Andrej Rubljov pobedio jednog Frnacuza, ali drugog nije mogao na turniru u Monte Karlu. On je poražen u osmini finala od Artura Fisa sa 6:2, 6:3.

Trenutno deveti igrač sveta nije odigrao dobar meč, za razliku od njegovog rivala koji je dominirao i pokazao visok nivo igre.

Posebno je 15. na ATP listi bio sjajan u prvom setu kada je protivniku dva puta oduzeo servis i za svega 27 minuta rešio taj deo igre.

Drugi segment duela počeo je brejkom Francuza. Odmah je Rus uzvratio i činilo se da bi to mogla da bude inicijalna kapisla ka preokretu, no do toga nije došlo. Fis je potom napravio još dva brejka i trijumfovao je posle 60 minuta.

Ovaj 20-godišnjak će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Danijel Altmajer (Nemačka) - Karlos Alkaraz (Španija).

