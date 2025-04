TENISKI ZEMLJOTRES! Novak Đoković digao ustanak, oglasili se Zverev i Cicipas

SITUACIJA u belom sportu nikako nije dobra.

Igrači su sve manje zadovoljni ponašanjem ATP prema njima, naročito onima koji su lošije plasirani, ali i oni du dobili podršku od vodećih, ne samo od PTPA organizacije.

Novak Đoković, Jannaik Siner, Arina Sabalenka i Koko Gof, zajedno sa još 16 vrhunskih igrača i igračica, potpisali su pismo upućeno čelnicima četiri Grend Slem turnira, tražeći povećanje nagradnog fonda i veći uticaj na odluke koje, kako kažu, "direktno utiču na nas".

Pismo, čiji je kopiju u četvrtak dobio "The Associated Press", datira iz 21. marta, a počinje zahtevom za sastankom uživo na ovogodišnjem Madrid Openu između predstavnika igrača i četiri osobe kojima je pismo upućeno: Krejg Tajli iz Australijan Opena, Stefani morel iz Rolan Garosa, Sali Bolton iz Vimbldona i Lu Šer iz US Opena.

Na dnu poruke nalaze se rukom napisani potpisi 10 od 11 najboljih žena na svetskoj rang listi iz nedelje 3. marta, dok nedostaje ime Elene Ribakine, kao i potpuni spisak prvih 10 muškaraca sa iste rang liste.

Zato je na konferencijama za medije u Kneževini jedno od najvažnijih pitanja bilo baš ovo pismo najboljih svetskih tenisera. Svi iz prvih deset na ATP turu su ga potpisali, dok kod teniserki to nije uradila samo Jelena Ribakina.

– Raspoloženje je da na gren slemovima treba da dobijemo onoliko koliko dobijamo na ostalim turnirima – istakao je Đoković maloj grupi novinara u Monte Karlu, a to se procenjuje na 30 odsto. Znači da premije treba duplirati, jer su sada oko 15 odsto.- Nadamo se da će ovi turniri pozitivno reagovati i pozvati igrače na razgovor, jer je to tema koja nas se veoma tiče. Povećanje se neće dogoditi od danas do sutra, ali je to potpuno logičan razvoj situacije i najbolji scenario.

Kako piše „Tenis mejdžors“, Đoković se osvrnuo i na drugi zahtev – učeešće u donošenju odluka.

– Igrači žele da imaju ulogu u menjanju pravila i slično. Želimo i mi da se pitamo, da budemo deo tih razgovora, da imamo naše predstavnike na njima. To je veoma važno jer utiče na nas – objasnio je.

Osim Đokovića o ovoj temi je pričalo još nekoliko igrača. Stefanos Cicipas je podržao Srbina.

– Teniseri moraju da budu jedinstveni. Ponekad se osećam kao da nas tenis razdvaja a mislim da treba da budemo ujedinjeni. Treba da dobijemo ono što je fer. Ja nemam nikakvu cifru u glavi, ali je sigurno da sadašnje nagrade nisu ni blizu onoga što bi trebalo da dobijamo. To je veoma očigledno i nije mi jasno kako se već nije dogodilo.

Aleksander Zverev, prvi nosilac u Monte Karlu, u odsustu kažnjenog Janika Sinera, slaže se da igrači ne treba da očekuju maksimum.

– Podela 50-50 se neće desiti – ističe drugi teniser sveta da teniseri ne treba da očekuju deobu profita kao što je u NBA i sličnim takmičenjima.

- Nije tajna da imamo najmanje zarade u profesionalnom sportu kada su gren slemovi u pitanju. Voleli bismo da imamo 50-50 kao NBA ali i fer podela bi bila lepa. Siguran sam da ćemo to i ostvariti.

Interesantno je da Nemac smatra da je zarada tenisera još manja nego što kažu drugi:

– Mi dobijamo nekih sedam-osam odsto. Mislim da bi bilo korisno da izaberemo po jednog ili dvoje predstavnika u muškom i ženskom tenisu i da oni u razgovoru sa gren slemovima nađu rešenje.

Krenuo je ozbiljan rat u "belom sportu", a kako će se završiti pokazaće dani, meseci i godine pred nama...

