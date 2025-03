NADAL O ĐOKOVIĆU I FEDERERU: Poštovali smo se, to smo pokazali svetu (VIDEO)

LEGENDARNI španski teniser Rafael Nadal radio je intervju sa Endijem Rodikom. Jedna od glavnih tema bila je kakav odnos ima sa najvećim rivalima, Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom.

"Bik sa Majorke" je otkrio da oni nisu bili prijatelji, ali jesu dobar odnos.

- Kao rivali, pokazali smo svetu da možemo da istovremeno budemo najveći rivali, ali i kolege. Ne bih rekao najbolji prijatelji, ali da možemo da imamo dobar odnos, mislim da je to pozitivan primer za buduće generacije. Ponosan sam na to - rekao je Nadal.

Istakao je i to da se njih trojica veoma poštuju, jer su sigurno bili primer svima.

- Na neki način, Novak, Rodžer i ja smo imali vatrena rivalstva, ali istovremeno nismo gubili iz vida činjenicu da smo i mi obični ljudi. Ne borimo se jedni protiv drugih, već se poštujemo. To pokazuje novim generacijama da ne morate da mrzite svog protivnika. Možete da ih poštujete, da ih cenite. Na kraju, oni su važan deo vašeg života. Ne morate da mrzite protivnika da biste dali sve od sebe. To smo pokazali svetu.

Rafa je otkrio kad je odlučio da je vreme da okonča karijeru.

- Videlo se, nisam bio u stanju da se krećem kako sam to činio nekada. Posle Olimpijskih igara, vratio sam se kući i rekao, gotovo je, osećam da je tako. Pre toga to nisam osećao. Želeo sam sebi da dam vremena. Tada sam sebi priznao, u redu, nema više smisla, ne osećam da ću moći da se vratim posle ovoga i budem na takmičarskom nivou koji bi me motivisao. Kada sam počeo to da osećam, bio je kraj - zaključio je Nadal.

Podsetimo, Đoković trenutno ima 24 grend slem titule, Španac je karijeru okončao sa 22, a Švajcarac sa 20.

